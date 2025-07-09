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Beşiktaş'a 900 bin Euro para cezası! UEFA itiraz sonrası son sözü söyledi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Beşiktaş&#039;a 900 bin Euro para cezası! UEFA itiraz sonrası son sözü söyledi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA, Beşiktaş'a kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle 900 bin Euro para cezası vermişti. Beşiktaş'ın yaptığı itiraza yönelik UEFA'dan açıklama geldi.

Beşiktaş, UEFA’nın 01.12.2023-30.11.2024 dönemi kadro maliyeti kuralı ihlali nedeniyle verdiği 900 bin Euro para cezasına yaptığı itirazın reddedildiğini ve cezanın onaylandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Organı Temyiz Dairesi'nde devam eden 01.12.2023-30.11.2024 dönemi için kadro maliyeti kuralı ihlal sürecine ilişkin dava sonuçlanmıştır.

Dava sonucu aşağıdaki gibidir:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı itirazın reddine, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye verilen 900.000 Euro tutarındaki para cezasının onaylanmasına karar verilmiş olup hukuki süreç tamamlanmıştır" denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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