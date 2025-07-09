Beşiktaş'ın eski yıldızı yeniden Süper Lig'de! 4 yıl sonra imzayı attı
Trendyol 1'inci Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Enzo Roco'yu yeniden kadrosuna kattı. Şilili futbolcu, daha önce Beşiktaş forması da giymişti.
Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunda da kadrosunda yer alan Enzo Roco'yu transfer etti. Şilili stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
"AİLEMİZE YENİDEN HOŞ GELDİN"
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON OYNADI
Şili Milli Takımı'nda 33 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 17 maça çıkmış, bir gollük skor katkısı sunmuştu.