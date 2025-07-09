Beşiktaş'ın eski yıldızı yeniden Süper Lig'de! 4 yıl sonra imzayı attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2025 16:13 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 16:18 - Güncelleme:

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Trendyol 1'inci Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek, 2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Fatih Karagümrük, eski futbolcusu Enzo Roco'yu yeniden kadrosuna kattı. Şilili futbolcu, daha önce Beşiktaş forması da giymişti.

Süper Lig'in yeni takımlarından Fatih Karagümrük, 2020-2021 sezonunda da kadrosunda yer alan Enzo Roco'yu transfer etti. Şilili stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. "AİLEMİZE YENİDEN HOŞ GELDİN" Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Enzo Roco'ya 'Ailemize yeniden hoş geldin' diyor, formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. İlgili Haber Beşiktaş'ta Şilili futbolcu Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi BEŞİKTAŞ'TA 2 SEZON OYNADI Şili Milli Takımı'nda 33 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2018-2020 yılları arasında Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 17 maça çıkmış, bir gollük skor katkısı sunmuştu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş