Solwie Energy Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükseldi

Solwie Energy Fatih Karagümrük, uzatmalara giden Trendyol 1. Lig play-off final maçında Teksüt Bandırmaspor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi..

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük, Bandırmaspor ile Sakarya'da karşılaştı. Balıkesir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanan müsabakada Karagümrük, 46'da Wesley ile eşitliği sağladı. Finalde 90 dakikalık normal süre 1-1 berabere sona ererken, ilk uzatma dakikasında Atakan Çankaya, Fatih Karagümrük'ü öne geçirdi. Karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna giren Ahmet Sivri, 105. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken, Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig biletini aldı.

3. TAKIM KARAGÜMRÜK OLDU

Fatih Karagümrük, 2020 yılında play-off finalinden yükseldiği Süper Lig'de 4 sezon mücadele etti. İlk 2 sezonu 8. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, 2022-2023 sezonunu 7. sırada tamamladı. Geçtiğimiz sezon ise inişli-çıkışlı performans sergilerken, sezonun ikinci yarısında yaşadığı puan kayıplarıyla 38 maç sonunda 40 puanda kaldı ve 18. sırada yer alarak lige veda etti. 2024-2025 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük, sezon boyunca şampiyonluk yarışında kaldı. Son 3 deplasmanda kayıp yaşayan kırmızı-siyahlılar, ligi de Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından 66 puanla 3. tamamladı. Doğrudan play-off finaline yükselen Karagümrük, finalde de Bandırmaspor'u saf dışı bıraktı ve Süper Lig'e yükselen 3. takım olarak adını yazdırdı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Süper Lig'e yükselen İstanbul ekibini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.

Erdoğan, "Trendyol 1. Lig play-off final mücadelesini kazanarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Fatih Karagümrük Spor Kulübü'nü canıgönülden tebrik ediyorum. Karagümrüklü tüm kardeşlerimi selamlıyorum." dedi.

SÜPER LİG'DE 10 SEZON OYNADI

Kırmızı-siyahlılar, 1959-1963, 1983-1984, 2020-2024 yılları arasında 3 farklı dönemde Türkiye profesyonel futbol liglerinin en üst liginde mücadele etti. 2009 yılında amatör lige kadar düşen kulüp, kısa sürede yükselişe geçerek 2012 yılında 3. Lig, 2014 yılında 2. Lig'e yükseldi. Burada 5 sezon oynadıktan sonra 2 sezon üst üste şampiyon olarak Süper Lig'e çıkmayı başardı.

Fatih Karagümrük, önümüzdeki sezon; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüpspor, Kasımpaşa'dan sonra Süper Lig'de mücadele edecek 7. İstanbul takımı olacak.

TFF'DEN TEBRİK

Türkiye, Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşılaştığı Bandırmaspor'u Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 1-1 eşitlikle geçilen müsabakanın uzatmaları sonucunda 3-1 mağlup eden Fatih Karagümrük, bu sezon Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım olmuştur. Fatih Karagümrük, bu galibiyetin ardından normal sezonunu üçüncü sırada bitirdiği ligi play-off birincisi olarak tamamlamış ve Trendyol Süper Lig'de yer alma hakkını elde etmiştir. Başarılarından ötürü Fatih Karagümrük Başkanı Sayın Süleyman Hurma'yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Fatih Karagümrük camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz" denildi.

4 TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

Sezona Şenol Can yönetiminde başlayan İstanbul ekibi, 11. haftaki Kocaelispor maçı sonrası teknik direktör değişikliğine gitti. İtalyan David Sassarini yönetiminde ligde 7, Türkiye Kupası'nda da 2 karşılaşmaya çıkan Karagümrük, ocak ayında takımı Orhan Ak'a emanet etti. Ak, ligde 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, Boluspor mağlubiyeti ile yeni sayfa açıldı. Ligde son 3 lig maçına altyapı antrenörlerinden olan Onur Can Korkmaz ile çıkan Fatih Karagümrük, şampiyonluğu da Korkmaz ile yaşadı.