Orkun Kökçü adım adım Süper Lig'e! Beşiktaş'tan transfer açıklaması geldi

Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Orkun Kökçü için mutlu sona yaklaşıyor. Portekiz'e gidip görüşmeleri bizzat yürüten Başkan Serdal Adalı'nın, prensip anlaşması sağladığı konuşuluyor. Milli futbolcunun muhtemel transferi konusunda son açıklama Asbaşkan Murat Kılıç'tan geldi. Kılıç, "Başkanımız 'Bir futbolcuyu alacağım' diyorsa mutlaka alır" dedi.

Benfica'da top koşturan Orkun Kökçü'nün transferi konusunda Portekiz kulübüyle görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'tan taraftarını heyecanlandıracak açıklama geldi. Asbaşkan Murat Kılıç, "Başkanımız, bir şeyi 'Yapacağım' diyorsa, mutlaka yapar" ifadelerini kullandı.

"ALACAĞIM DİYORSA ALIR"

Siyah-beyazlıların transfer gündemiyle ilgili Tivibu Spor'a konuşan Kılıç, "Başkanımız transfer konusunda çok tecrübeli. Geçmişten de çok başarılı transferler yaptı. Başkanımız Portekiz'de. Eğer bir şeyi 'Yapacağım' diyorsa, 'Bir futbolcuyu alacağım' diyorsa mutlaka alır. Kendisine bu konuyla ilgili güveniyoruz. Çok iyi transferler devam edecek" dedi.

"SAĞ BEK İÇİN BİRKAÇ İSİMLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Beşiktaş Asbaşkanı, "Yaptığımız 2 transfer çok genç. Takımımızı gençleştiriyoruz. Beşiktaş'a hem sportif başarı sağlayacak hem de gelir anlamında katkı sağlayacak isimler gelmeye devam edecek. Sağ bek konusunda da başkanımız birkaç isimle görüşüyor, o da genç bir futbolcu olacak. Yaş ortalamamızı geri çekeceğiz" dedi.

55 MAÇTA 12 GOL, 11 ASİST

Kılıç'ın isim vermediği futbolcunun Orkun Kökçü olduğu öğrenildi. Piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 55 maç yaptı.

Temmuz 2023'te Feyenoord'dan yaklaşık 30 milyon euro bonservis bedeliye transfer edilen Orkun, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 11 asistlik skor katkısı sunudu.