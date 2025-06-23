Teknik direktörü ile kavga etmişti! Orkun Kökçü'den ilk açıklama: Bazen kontrolümü kaybediyorum

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City'yi 6-0 mağlup eden Benfica'da, Orkun Kökçü ile teknik direktörü arasında yaşananlar maça damga vurmuştu. Bruno Lage, oyundan aldığı için kendisine tepki gösteren milli, futbolcumuza sus işaretiyle karşılık vermişti. Orkun Kökçü, kameralara anbean yansıyan sert tartışma hakkında konuştu.

Portekiz ekibi Benfica, FIFA Dünya Kulüpler Kupası C Grubu 2'nci hafta mücadelesinde Yeni Zelanda'nın Auckland takımını farklı mağlup etmişti. Skor tabelasında yazan 6-0'ın dışında teknik direktör Bruno Lage ile Orkun Kökçü arasındaki tartışma da çok konuşulmuştu.

"BÖYLE ŞEYLER OLABİLİYOR"

24 yaşındaki milli futbolcu, teknik direktörü ile yaşadığı tartışmaya dair turnuvanın yayıncısı DAZN'a açıklama yaptı. Kökçü, "Kazanmayı seven bir insanım. Takım için en iyisini yapmak istiyorum. Maçta o anda takıma daha fazla yardımcı olabileceğimi düşündüm. Ancak sonuçta kararı veren teknik direktördür ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Sahada bazen kontrolümü kaybedebiliyorum. Böyle şeyler olabiliyor. Bunu yaşayan tek kişi de ben değilim. Elbette hoş bir durum değil ve Benfica oyuncuları olarak göstermek istediğimiz tavır bu değil" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Karşılaşmanın 61'inci dakikasında yerini Renato Sanches'e bırakan Orkun Kökçü, bu değişikliğin ardından teknik direktörü Bruno Lage'ye tepki göstermişti. Lage ise milli futbolcumuza sus işareti yapmıştı.

Orkun'un yerine oyuna dahil olan Renato Sanches, 63'üncü dakikada fileleri havalandırmıştı. Bu anlarda kameralar tekrar Lage ve Orkun'a dönmüştü. İkilinin kenarda tartışmaya devam ettiği görülmüştü.