Gupse Özay boşandı mı? Barış Arduç ile 2020 yılında evlendi

Ünlü çift Barış Arduç ile Gupse Özay hakkındaki çıkan boşanma iddiaları sosyal medyanın gündeminde yer alıyor. Çiftin evliliklerinde sorun olup olmadığı hayranları tarafından merak edilirken Barış Arduç'un Aşkı Hatırla dizisindeki sahneleri gündem oldu.

Barış Arduç ve Gupse Özay boşandı iddiaları bir süredir magazin gündemini meşgul ediyor. Arduç'un sosyal medya hamlesi sonrası Gupse Özay boşandı mı konusu hız kazandı.

GUPSE ÖZAY BOŞANDI MI?

Gupse Özay ve Barış Arduç hakkında çıkan boşanma iddiaları son günlerde magazin gündeminin yakın takibine girdi.

Arduç'un Hande Erçel ile başrolü paylaştığı Aşkı Hatırla dizisindeki rolü gündeme gelmişti.

Sosyal medyada Özay'ın dizi hakkında eşine destek vermemesi ve babalar gününü kutlamaması ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

Ancak Arduç'un Özay'ın Gupi isimli Netflix animasyon projesine destek vermesi ve çiftin birlikte tatile çıktığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla boşanma iddiaları da yalanlanmış oldu.

BARIŞ ARDUÇ VE GUPSE ÖZAY AYRILDI MI?

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın ayrılığına dair iddialar, çiftin son dönemde sosyal medyadaki görünürlüğünün azalmasıyla yeniden gündeme geldi. Son olarak Özay'ın babalar gününde eşine yönelik paylaşım yapmaması farklı yorumlanırken bazı fotoğrafları da arşivlediği iddia eidldi.

Ancak Barış Arduç cephesinden gelen hamle ile çiftin arasında bir sorun olmadığı ve ayrılık iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu eşinin Netflix'te yayınlanacak yeni projesi "Gupi"ye verdiği destek her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.

GUPSE ÖZAY VE BARIŞ ARDUÇ NE ZAMAN EVLENDİ?

Gupse Özay ve Barış Arduç, 2014 yılında "Deliha" film setinde tanıştı. Çift 29 Temmuz 2020 tarihinde Çeşme'de sade bir nikah töreniyle evlendi. Pandemi nedeniyle düğün planlarını erteleyen çift, yakın dostları ve ailelerinin katıldığı mütevazi bir törenle dünya evine girmişti.

2022 yılında kızları Jan Asya dünyaya geldi.