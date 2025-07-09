Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Aşkı Hatırla 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Aşkı Hatırla 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aşkı Hatırla 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Disney Plus, Hande Erçel, Barış Arduç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı dizi Aşkı Hatırla 7. bölüm tarihi merak ediliyor. 1. sezonuyla Disney Plus'ta yayınlanan Aşkı Hatırla yeni bölüm tarihleri belli oldu.

2025 yaz sezonunda çok konuşulan Disney+ yerli yapımı Aşkı Hatırla dizisi izleyiciden tam puan aldı. İlk bölümleriyle büyük beğeni toplayan yapım Aşkı Hatırla dizisi 7. bölümü ne zaman yayınlanacak ve dizinin yeni bölüm tarihleri merak ediliyor. 

AŞKI HATIRLA DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Disney Plus'ın yaz sezonunda yayınlanan sevilen romantik komedi dizisi Aşkı Hatırla, 6. bölümü 9 Temmuz Çarşamba günü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından Aşkı Hatırla 7. bölüm 16 Temmuz'da yayınlanacak. 8 bölümden oluşan dizinin final öncesi son bölümü, Deniz ve Güneş'in hikayesi yakından takip edilecek. 

Aşkı Hatırla 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 1. Resim

AŞKI HATIRLA DİZİSİ 7. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Aşkı Hatırla, yalnızca Disney Plus platformunda yayınlanıyor. 7. bölümde yine platformda izleyicilerle buluşacak.

Aşkı Hatırla 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 2. Resim

AŞKI HATIRLA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ünlü mimar Deniz ve sosyal medya fenomeni editör Güneş'in hikayesi Aşkı Hatırla Çarşamba günleri ekrana geliyor. 8 bölümde final yapacak dizinin son bölümü 23 Temmuz'da yayınlanacak. 

KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir ayrılık yaşan ünü mimar Deniz ve sosyal medya fenomeni editör Güneş'in hikayesini anlatıyor. Tesadüfi karşılaşmalarının ardından telefonlarına gelen gizemli bir mesajla ikili Kapadokya'ya uzanan sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkar. 

Aşkı Hatırla 7. bölüm ne zaman yayınlanacak? - 3. Resim

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise,

Feyyaz Şerifoğlu

Başak Gümülcinelioğlu

Alper Saldıran

Naz Göktan

Begüm Akkaya

Melis Minkari

Sezin Akbaşoğulları

Fatih Al

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Minguzzi davasında karar çıktı! Ailesini tehdit etmişlerdiBeşiktaş'a 900 bin Euro para cezası! UEFA itiraz sonrası son sözü söyledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Transfer iddiaları gündemde - HaberlerOrkun Kökçü Beşiktaş'a gelecek mi? Transfer iddiaları gündemde2025 Temmuz Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Geri sayım başladı - Haberler2025 Temmuz Valorant gece pazarı ne zaman gelecek? Geri sayım başladıAlexia Carutasu neden kadroda yok? Voleybol milli takım kadrosunda yer almadı - HaberlerAlexia Carutasu neden kadroda yok? Voleybol milli takım kadrosunda yer almadıİlkin Aydın neden yok? TVF sağlık durumunu açıkladı - Haberlerİlkin Aydın neden yok? TVF sağlık durumunu açıkladıCansu Özbay neden yok, sakat mı? FIVB Milletler Ligi 3. etabında oynamıyor - HaberlerCansu Özbay neden yok, sakat mı? FIVB Milletler Ligi 3. etabında oynamıyorHande Baladın neden yok, sakat mı? Filenin Sultanları 3. hafta kadrosunda yer almadı - HaberlerHande Baladın neden yok, sakat mı? Filenin Sultanları 3. hafta kadrosunda yer almadı
Sonraki Haber Yükleniyor...