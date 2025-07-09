Aşkı Hatırla 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde Hande Erçel ve Barış Arduç'un yer aldığı dizi Aşkı Hatırla 7. bölüm tarihi merak ediliyor. 1. sezonuyla Disney Plus'ta yayınlanan Aşkı Hatırla yeni bölüm tarihleri belli oldu.

2025 yaz sezonunda çok konuşulan Disney+ yerli yapımı Aşkı Hatırla dizisi izleyiciden tam puan aldı. İlk bölümleriyle büyük beğeni toplayan yapım Aşkı Hatırla dizisi 7. bölümü ne zaman yayınlanacak ve dizinin yeni bölüm tarihleri merak ediliyor.

AŞKI HATIRLA DİZİSİ 7. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Disney Plus'ın yaz sezonunda yayınlanan sevilen romantik komedi dizisi Aşkı Hatırla, 6. bölümü 9 Temmuz Çarşamba günü ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümünün ardından Aşkı Hatırla 7. bölüm 16 Temmuz'da yayınlanacak. 8 bölümden oluşan dizinin final öncesi son bölümü, Deniz ve Güneş'in hikayesi yakından takip edilecek.

AŞKI HATIRLA DİZİSİ 7. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Aşkı Hatırla, yalnızca Disney Plus platformunda yayınlanıyor. 7. bölümde yine platformda izleyicilerle buluşacak.

AŞKI HATIRLA HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Ünlü mimar Deniz ve sosyal medya fenomeni editör Güneş'in hikayesi Aşkı Hatırla Çarşamba günleri ekrana geliyor. 8 bölümde final yapacak dizinin son bölümü 23 Temmuz'da yayınlanacak.

KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir ayrılık yaşan ünü mimar Deniz ve sosyal medya fenomeni editör Güneş'in hikayesini anlatıyor. Tesadüfi karşılaşmalarının ardından telefonlarına gelen gizemli bir mesajla ikili Kapadokya'ya uzanan sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkar.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise,

Feyyaz Şerifoğlu

Başak Gümülcinelioğlu

Alper Saldıran

Naz Göktan

Begüm Akkaya

Melis Minkari

Sezin Akbaşoğulları

Fatih Al