Adenovirüs nedir, nasıl bulaşır? Belirtilerine dikkat ediliyor

Son günlerde artan vakaları nedeniyle dikkat çeken adenovirüs özellikle çocuklar arasında yaygın hale geldi. Solunum yolu enfeksiyonundan göz ve sindirim sorunlarına neden olan adenovirüs nedir, nasıl bulaşır araştırılıyor. Uzmanlar, ebeveynleri adenovirüs belirtilerine karşı uyarıyor.

Çocuklarda yaygın olarak görülen solunum yolu enfeksiyonu dahil olmak üzere pek çok probleme neden olan adenovirüs nasıl bulaşır ve belirtileri neler araştırılıyor.

ADENOVİRÜS NEDİR?

Adenovirüs, solunum, sindirim, göz ve idrar yolu gibi farklı organları etkileyen viral bir hastalıktır.

Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişilerde başta görülmek üzere, çocukluklarda ve yetişkinlerde görülebilir.

Adenovirüs enfeksiyonları, bulaşma yollarındaki çeşitlilik nedeniyle hızla yayılabilir ve ileri durumlarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

ADENOVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Başlıca bulaş yolları arasında, hasta kişi ile dokunma veya el sıkışma gibi yakın temasta bulunma, hasta kişinin öksürmesi, enfekte olan hastanın dışkısı yoluyla bulaş veya yeterli miktarda temizliği yapılmayan yüzme havuzları gibi yerlerde de bulaşabilir.

Havaya yayılan damlacıklar aracılığıyla kişilere bulaşan adenovirüs özellikle kapalı ve kalabalık mekanlarda yayılabilir.

El ve yüz hijyenine dikkat etmek, kapalı ve kalabalık mekanlarda temastan kaçınmak ve kapalı ortamları sık sık havalandırmak gerekiyor.

ADENOVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Adenovirüs enfeksiyonu, soğuk algınlığı veya gribe benzer semptomlarla kendini gösterir. Ateş ve boğaz ağrısına neden olabilir. Akut bronşit gibi akciğerlerin hava yollarında iltihaplanma veya mide ve bağırsak iltihapları gibi rahatsızlıklara neden olabilir.

Başlıca belirtileri arasında,

Boğaz ağrısı, öksürük, nefes almada güçlük, burun akıntısı, gözde tahriş, burun akıntısı, ateş, kusma ve ishal yer alıyor.