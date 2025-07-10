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Tolgahan Sayışman “10 gündür mücadele ediyoruz” diyerek kötü haberi duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tolgahan Sayışman “10 gündür mücadele ediyoruz” diyerek kötü haberi duyurdu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oyuncu ve manken Tolgana Sayışman, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Çocuklarının adenovirüse yakalandığını duyuran Sayışman, 10 gündür hastalıkla mücadele ettiklerini belirterek ailelere dikkatli olmaları gerektiği konusunda çağrı yaptı.

2002 Best Model of Turkey yarışmasında ikinci olan Tolgahan Sayışman, modellikteki başarısını oyunculuğa taşıdı. Elveda Rumeli, Lale Devri, Asla Vazgeçmem, Siyah İnci gibi birçok dizide rol alan Sayışman, 2017’de kendisi gibi mankenlik yapan Almeda Abazi ile Los Angeles (Beverly Hills)’te dünya evine girdi. 

Çiftin bu evlilikten 2019’da oğulları Efehan, 2021’de ise kızları Alina dünyaya geldi. Hem televizyon hem de sinemada yer aldığı projelerle tanınan isim, mutlu ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşasa da ara sıra magazin gündeminde yer alıyor. 

Tolgahan Sayışman “10 gündür mücadele ediyoruz” diyerek kötü haberi duyurdu - 1. Resim

“DİKKATLİ OLUN, NE YAZIK Kİ…”

Örnek çift olarak gösterilen Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman son olarak üzen bir haberle isimlerinden söz ettirdi. Sayışman çocuklarının hasta olduğunu açıkladı. Salgın olduğunu vurgulayan oyuncu şu paylaşımıyla aileleri uyarmayı da ihmal etmedi:

“10 gündür adenovirüsle uğraşıyoruz. Çocuklarınızı korumak için dikkatli olun. Ne yazık ki bu virüse karşı spesifik bir ilaç yok, antibiyotik de işe yaramıyor. Ancak bağışıklıkla atlatılabiliyor. Bol sıvı, yeterli dinlenme ve ateş düşürücülerle süreci desteklemeye çalışıyoruz.”

Tolgahan Sayışman “10 gündür mücadele ediyoruz” diyerek kötü haberi duyurdu - 2. Resim

ADENOVİRÜS NEDİR?

Adenovirüs, hem insanlarda hem de hayvanlarda enfeksiyonlara yol açabilen DNA virüsleri grubudur. Solunum yolları, göz, mide-bağırsak ve idrar yolları gibi farklı sistemleri etkileyebilir. Ateş, boğaz ağrısı, burun akıntısı, öksürük gibi belirtiler gösterir. Özellikle 5 yaş altındaki çocuklar risk grubundadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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