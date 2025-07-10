Fotoğraf Bodrum’dan geldi! Tam 11 milyar dolar taşıyor, gören dönüp bir daha baktı

Hafta sonunda Bodrum'dan gelen fotoğraf gündem oldu. Bir teknede çekilen karede , TUSİAD’ın dört eski başkanı ve Türkiye’nin en zengin isimlerinin bir arada olduğu görüldü. En zengin isimleri bir araya getiren patronların şahsi servetlerinin toplamı ise tam 11 milyar dolar.

Cennet Koyu'nda bir sürat teknesinde çekilen fotoğrafta 4 TÜSİAD Başkanı, 3 holding sahibi, 3 iş insanı vardı. Takvimde yer alan habere göre; teknedeki patronlar Bülent- Oya Eczacıbaşı, Cem-Ümit Boyner, Halis-Alev Komili, Sedat-Yasemin Aloğlu ve Nino-Sandra Erer çiftleri ve Güler Sabancı…

Teknedekilerden Halis Komili, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner ve Ümit Boyner, patronlar kulübü olarak bilinen TÜSİAD'ın (Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği) eski başkanları. Güler Sabancı'nın (mart ayında holding yönetiminden emekli olsa da), Bülent Eczacıbaşı'nın ve Cem Boyner'in holdingleri var. Halis Komili ile Sedat Aloğlu (bir dönem milletvekilliği de yaptı) Türkiye'nin önemli sanayicilerindendi.

SERVETLERİNİN TOPLAMI DUDAK UÇUKLATIYOR

Güler Sabancı'nın 7 milyar dolar, Cem Boyner'in 2 milyar dolar, Bülent Eczacıbaşı'nın 1.3 milyar dolar, Halis Komili'nin 400 milyon dolar, Sedat Aloğlu'nun 200 milyon dolar ve Nino Erer'in 100 milyon dolar şahsi serveti var. Özetle teknedekilerin servetlerinin toplamı tam 11 milyar dolar…

Her birinin Bodrum'da evleri ve lüks tekneleri olan bu patronlar, pazar gününü birlikte geçirdi. Sürat teknesine doluşup Bodrum'un ünlü bir plajına gittiler.

TEKNENİN ADI DA MANİDAR

Türkiye'nin en zenginlerini bir araya getiren sürat teknesinin adı ise çok anlamlı 'Win Winn' yani 'Kazan Kazan'…