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Afra Saraçoğlu yeni rolü için imaj değiştirdi! Kuaför masrafı dudak uçuklattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Afra Saraçoğlu yeni rolü için imaj değiştirdi! Kuaför masrafı dudak uçuklattı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

'Yalı Çapkını' dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Afra Saraçoğlu, finalin ardından yeni projesi için imajını yeniledi. Kahverengi saçlarını sarıya boyatan oyuncunun kuaför masraflarının yapımcı firma tarafından karşılandığı öğrenildi. Ayrıca Saraçoğlu’nun kuaför masrafı ise dudak uçuklattı.

'Yalı Çapkını' dizisiyle yıldızı parlayan 27 yaşındaki oyuncu Afra Saraçoğlu, dizinin final yapmasının hemen ardından imajında değişikliğe giderek saçlarını kahverengiden sarıya boyatmıştı.

Afra Saraçoğlu
Afra Saraçoğlu

Bir süredir tatilde olan Saraçoğlu'nun, dijital bir platformda yayınlanacak olan ‘Pera’ dizisinde sosyal medya fenomeni bir karakteri canlandıracağı öğrenildi.

Afra Saraçoğlu yeni rolü için imaj değiştirdi! Kuaför masrafı dudak uçuklattı - 2. Resim

Nefes’in haberine göre, başrolü Furkan Andıç’la paylaşan Saraçoğlu, 8 bölümlük proje için yeniden saç rengi değişikliğine gitti. Geçtiğimiz hafta sete çıkan dizi ekibinden edinilen bilgilere göre, oyuncunun sarı saçlarını tekrar koyu kahverengiye çevirmesi için yapılan 134 bin liralık kuaför harcaması yapımcı firma tarafından karşılandı.

Afra Saraçoğlu yeni rolü için imaj değiştirdi! Kuaför masrafı dudak uçuklattı - 3. Resim

ÖZEL TIRNAK TASARIMI İÇİN GÜNLÜK 4 BİN 750 TL'LİK HARCAMA 

Bu yüksek meblağ, set çalışanları arasında şaşkınlıkla karşılandı ve kısa sürede kulislerde konuşulan bir konu haline geldi. Ayrıca, Saraçoğlu’nun canlandıracağı karakter gereği günlük olarak uygulanan özel tırnak tasarımları için de günlük 4 bin 750 liralık bir harcama yapıldığı ve bu ödemenin de yine yapımcı tarafından karşılandığı belirtildi.

Afra Saraçoğlu yeni rolü için imaj değiştirdi! Kuaför masrafı dudak uçuklattı - 4. Resim

Afra Saraçoğlu’nun rol aldığı dizide ayrıca Aysel Nur Cin, Berre Özkan, Mehmet Bilge Aslan ve Adem Mülazim gibi isimler de yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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