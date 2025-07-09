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Uzun süre yoğun bakımda kalan Ayşenur Yazıcı'dan tüyler ürperten sözler: "Vücudumda her yer kanıyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Uzun süre yoğun bakımda kalan Ayşenur Yazıcı&#039;dan tüyler ürperten sözler: &quot;Vücudumda her yer kanıyor&quot;
Hastane, Yoğun Bakım, Dava, Ameliyat, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Televizyon sunucusu ve yazar Ayşenur Yazıcı, uzun süren sağlık sorunlarının ardından yoğun bakımda tedavi görmüştü. Yazıcı, hastanede yaşanan ihmaller nedeniyle yüzde 74 engelli kaldığını öne sürerek hukuki mücadele başlatacağını duyurdu.

Ünlü televizyon sunucusu ve yazar Ayşenur Yazıcı, geçen yıl geçirdiği ciddi sağlık sorunlarının ardından tedavi gördüğü hastane hakkında hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hastaneye ağır suçlamalarda bulundu.

Uzun süre yoğun bakımda kalan Ayşenur Yazıcı'dan tüyler ürperten sözler:

"Çok öfkeliyim!" sözleriyle tepkisini dile getiren Yazıcı, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

“Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stent takarken ‘Aa kaydı pardon, böbreğini tıkadı’ deyip düzeltmeye çalışırken 7,5 saat içinde organlarımı paramparça ettiler. Devlet raporlarıyla sabit; yüzde 74 oranında engelli kaldım. O hastaneye sapasağlam girdim. Kolesterol, şeker gibi hiçbir rahatsızlığım yoktu. Şu an vücudumda bir yer hâlâ kanıyor. Sürekli hastanelerdeyim.”

Uzun süre yoğun bakımda kalan Ayşenur Yazıcı'dan tüyler ürperten sözler:

ÜNLÜ SUNUCU YAŞADIĞI SÜRECİ YARGIYA TAŞIYACAĞINI DUYURDU

Yazıcı, yaşadığı komplikasyonların ardından toparlanmaya çalıştığını belirterek, “Hastanenin önüne gidip kendimi demirlere kelepçeleyeceğim. Pankartımda ‘Böbreğimi geri ver’ yazacak,” ifadelerini kullandı. Ayşenur Yazıcı, yaşadığı süreci yargıya taşıyacağını dile getirdi.

Uzun süre yoğun bakımda kalan Ayşenur Yazıcı'dan tüyler ürperten sözler:

NE OLMUŞTU?

Ünlü isim geçtiğimiz yıl yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sunucunun kalbinden çıkıp midesine giden aort damarında sızdırma olduğu için ameliyat geçirdiği ve yarım saatlik operasyonun 7,5 saat sürdüğü ifade edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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