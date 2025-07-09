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Erol Evgin’in gurur günü! Torununu mezun ettiği fotoğrafa yorum yağdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erol Evgin’in gurur günü! Torununu mezun ettiği fotoğrafa yorum yağdı
Erol Evgin, Mezuniyet, Lise, İngiltere, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk pop müziğinin önde gelen ismi Erol Evgin’in torunu lise eğitimini tamamladı. İngiltere’deki Haileybury Koleji’nden mezun olan ve ismini dedesinden alan Erol’u görenler “Çok yakışıklı” yorumunu yaptı.

Yarım yüzyılı aşkın süredir şarkıları, sahne performansları ve televizyon programları ile adından söz ettiren usta sanatçı Erol Evgin, son paylaşımıyla gündeme geldi. Torununu liseden mezun olan isim mutluluk dolu bir kareyi sosyal medyada paylaştı.

Eşi Emel Evgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı ve mimarlık eğitimi alan Elvan Engin evlenmişti. Bu evlilikten doğan ve dedesinin adını taşıyan Erol Londra’da hayata gözlerini açmıştı.

Torun Evgin, Türkiye başladığı lise eğitiminin son iki yılını İngiltere’deki Haileybury Koleji’nde tamamladı. Geçtiğimiz günlerde mezun olan delikanlının törenine sanatçı Erol Evgin de katıldı.

TÖRENDEN HATIRA KARESİNİ PAYLAŞTI

Evgin törende çektirdiği hatıra fotoğrafını “Beni yıllar öncesine götürdü. Yıllar çok çabuk geçiyor. Zaman akıp gidiyor” notuyla sosyal medyada yayınladı.

Erol Evgin’in gurur günü! Torununu mezun ettiği fotoğrafa yorum yağdı - 1. Resim

YORUM YAĞDI

Kareyi görenler “Çok yakışıklı” , “Maşallah dedesinin boyunu geçmiş” şeklinde yorumlarda bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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