Dilan ve Engin Polat davasında karar çıktı: Şirketlerini geri aldılar

Kara para aklama suçlamasıyla, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Gizli tanığın ilk kez dinlendiği davada mahkeme, Dilan Polat ve Engin Polat’a ait şirketler üzerindeki kayyum kaldırıldı. Şirketler, Polatlar tarafından işletilecek ancak mahkeme kararıyla denetim altında olacak.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliyesine karar vermişti.

Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu 28 kişinin yargılandığı kara para aklama davasının 4. duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

GİZLİ TANIK KONUŞTU, ‘İLK KEZ ANLATIYORUM’ DEYİP AÇIKLADI

Duruşmada, SEGBİS ile sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık Mert, şunları söyledi:

"Yasa dışı bahis sektöründe bulundum. İlk soruşturma savcımıza da belirttiğim gibi Derkan Başer ile tanıdıklarımız vardı. Engin Polat’ı ve Derkan Başer’i Kıbrıs’ta gördüm. Beraber iş yaptıklarından bizzat şahidim. Yasadışı bir bahis sitesi Derkan Başer’e aittir. Veysel Şahin tutuklanınca sitenin başına Derkan Başer geçti. 2018 senesinden sonra Engin Polat ve Derkan Başer bahis sitesini işletmeye başladı. 2018 yılının haziran ayında Derkan Başer beni Ukrayna’da misafir etti. Ukrayna’ya Derkan Başer’in yanına gittiğimde Engin ile yazışmalarına şahit oldum. Soruşturma savcımıza da Engin Polat’ı incelemesi için söylemiştim. Derkan Başer bu işlerin sahibi. 2018 yılından sonra Engin Polat, Derkan Başerle dış finans işlerini beraber yaptı. Dış finans daha kapsamlıdır. Bahis sitesine entegre edilir, o hesaplar aracılığıyla hesaplara para yatırılır. Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim."

“YÜKSELİŞ 2018’DE BAŞLADI”

Bildiklerini ilk kez anlattığını vurgulayan isim devamında ise şunlara vurgu yaptı:

"Dosyada ismi geçen sanıkları tanımıyorum görmüşlüğüm yoktur. Sadece Engin Polat’ı biliyorum. Engin Polat iş birliğinde çalıştı. 2018’den sonra tüm yükselişler başladı. 2018 yılının Haziran ayının sonlarında Ukrayna’da Derkan Başer ile görüştüm. Engin Polat yoktu. Engin Polat’la 2017 Nisan ayında Kıbrıs’ta Veysel Şahin’in ofisinin üst katında görüştük. Sonra yüz yüze görüşmemiz olmadı. Ben mahkeme huzurunda ilk kez dinleniyorum. Bu bildiklerimi ilk kez anlatıyorum. Elimde bulunan yazışmaları da sunabilirim. Evrakları bugüne kadar bekletmemin nedeni mahkeme huzurunda dinlendiğimde söylememdi. Herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmıyorum."

ENGİN POLAT ‘İFTİRA’ DİYEREK REDDETTİ

Sanık Engin Polat, "Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, hepsi iftira" dedi.

KAYYUM KALDIRILDI, DENETİM DEVAM EDECEK

Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, bunun yerine denetim kayyumluğuna evrilmesine karar verdi. Ayrıca, , mahkeme sanıkların 1. ve 2. derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma, 12 Kasım tarihine ertelendi.