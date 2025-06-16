Dilan Polat'a büyük şok! Hastane önünde silahlı saldırı

Dilan Polat’ın tedavi gördüğü hastane önünde koruması Alper Ş. silahlı saldırıya uğradı. Yaralı koruma hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Dilan Polat’ın Ümraniye’de tedavi gördüğü özel hastanenin önünde akşam saatlerinde silahlı saldırı gerçekleşti.

Polat’ın koruması Alper Ş., hastane kapısında aracında beklerken kimliği belirsiz bir kişi tarafından hedef alındı.

ENGİN POLAT HASTANEYE GELDİ

Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Saldırıda yaralanan koruma Alper Ş., Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Korumanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dilan Polat’ın eşi Engin Polat da hastaneye gelerek durumu yakından takip etti.

SALDIRGANI YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Öte yandan, Dilan Polat’ın tedavisi ve güvenliği için de gerekli tüm önlemler alınıyor.