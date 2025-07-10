Irina Shayk’tan İstanbul’da şok hareket! Demet Akalın sert tepki gösterdi: “Hayırdır ya?”

İstanbul’da bir mekandan çıkarken görüntülenmek istemeyen dünyaca ünlü model Irina Shayk’ın kaçış çabaları sosyal medyada gündem oldu. O anlara şarkıcı Demet Akalın’ın yorumu damga vurdu.

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, geçtiğimiz Pazar günü kızı Lea ve annesi Olga Shaykhlislamova ile birlikte İstanbul’a geldi.

Ailesiyle birlikte şehri gezen Shayk, önceki akşam Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

Gazetecileri fark eden ünlü model, görüntülenmemek için yüzünü montla kapatarak kaçmaya çalıştı. Shayk’ın kameralardan kaçma çabası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

GÖRÜNTÜLERE DEMET AKALIN KAYITSIZ KALAMADI

Görüntülere şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Akalın, videoya yaptığı yorumda “Paris’te, Amerika’da böyle değil; buraya gelince hayırdır ya?” ifadelerini kullandı.