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Irina Shayk’tan İstanbul’da şok hareket! Demet Akalın sert tepki gösterdi: “Hayırdır ya?”

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Irina Shayk’tan İstanbul’da şok hareket! Demet Akalın sert tepki gösterdi: “Hayırdır ya?”
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bir mekandan çıkarken görüntülenmek istemeyen dünyaca ünlü model Irina Shayk’ın kaçış çabaları sosyal medyada gündem oldu. O anlara şarkıcı Demet Akalın’ın yorumu damga vurdu.

Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, geçtiğimiz Pazar günü kızı Lea ve annesi Olga Shaykhlislamova ile birlikte İstanbul’a geldi.

Irina Shayk’tan İstanbul’da şok hareket! Demet Akalın sert tepki gösterdi: “Hayırdır ya?” - 1. Resim

Ailesiyle birlikte şehri gezen Shayk, önceki akşam Kuruçeşme’de bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

Irina Shayk’tan İstanbul’da şok hareket! Demet Akalın sert tepki gösterdi: “Hayırdır ya?” - 2. Resim

Gazetecileri fark eden ünlü model, görüntülenmemek için yüzünü montla kapatarak kaçmaya çalıştı. Shayk’ın kameralardan kaçma çabası kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Irina Shayk’tan İstanbul’da şok hareket! Demet Akalın sert tepki gösterdi: “Hayırdır ya?” - 3. Resim

GÖRÜNTÜLERE DEMET AKALIN KAYITSIZ KALAMADI

Görüntülere şarkıcı Demet Akalın da kayıtsız kalmadı. Akalın, videoya yaptığı yorumda “Paris’te, Amerika’da böyle değil; buraya gelince hayırdır ya?” ifadelerini kullandı.

Irina Shayk’tan İstanbul’da şok hareket! Demet Akalın sert tepki gösterdi: “Hayırdır ya?” - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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