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Ünlü şarkıcıyı kahreden haber! Demet Akalın'ın acı günü, gözyaşlarıyla toprağa verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gölcük'ten ünlü şarkıcı Demet Akalan'ı kahreden haber geldi. Kuzenini kaybeden Demet Akalın, "Dağ gibi Hakan abim gitti, Teyzemin emaneti gitti" diyerek acı kaybını takipçilerine duyurdu. Akalın, kuzenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Gölcük’te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ı hayatını kaybetti. Acı haberi "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti" ifadeleriyle takipçileriyle paylaşan Akalın, kuzenini son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze törenine katılan Akalın, kuzenini gözyaşlarıyla uğurladı.

SOLUNUM YOLU SIKINTISI ÇEKİYORDU

Demet Akalın'ın kuzeni Hakan Kılıç (61), solunum sıkıntısı sebebiyle hastaneye kaldırıldı. 9 gün hastanede tedavi altına alınan Kılıç, dün yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Şarkıcı Demet Akalın’ın acı günü Dağ gibi Hakan abim gitti

"DAĞ GİBİYDİ, TEYZEMİN EMANETİ GİTTİ"

Akalanı, acı haberi sosyal medya hesabından, "Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti." ifadeleri ile duyurdu.

Ünlü şarkıcıyı kahreden haber! Demet Akalın'ın acı günü, gözyaşlarıyla toprağa verdi - 2. Resim

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Akalın, bugün Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Akalın'ın eşi Okan Kurt da cenaze namazına katıldı. Demet Akalın cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Demet Akalın, oldukça üzgün olduğu gözlenen bir şekilde cami avlusundan ayrıldı. Ünlü sanatçının, cenaze boyunca ailesine destek olduğu ve defin işlemi boyunca mezarlıkta kaldığı görüldü.

İkindi namazına müteakip Değirmendere Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası 3 çocuk babası Kılıç, Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığı'na defnedildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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