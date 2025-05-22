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Demet Akalın'dan para aldığı iddia edilen Murat Aci'nin eşine sert tepki: "Kocan çok kötü öldü! Anladın mı?"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Demet Akalın&#039;dan para aldığı iddia edilen Murat Aci&#039;nin eşine sert tepki: &quot;Kocan çok kötü öldü! Anladın mı?&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şükriye Aci'nin İstanbul Eyüpsultan'da eşi Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'a ilişkin davadan 100 milyon TL karşılığında vaz geçtiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Demet Akalın'dan Şükriye Aci'ya sert tepki geldi. Akalın, "Öldük öldük dirildik. Kocan çok kötü öldü! Anladın mı? Para alman can sıktı" dedi.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur,  Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açmış ve annesi yazar Eylem Tok oğlunu ABD'ye kaçırmıştı. Türkiye'ye iadesine karar verilen Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un alacağı ceza merak konusuyken, Murat Aci'nin ailesinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Demet Akalın'dan para aldığı iddia edilen Murat Aci'nin eşine sert tepki:

Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin Timur Cihantimur'un ailesinden 100 milyon TL aldığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Demet Akalın'dan para aldığı iddia edilen Murat Aci'nin eşine sert tepki:

DEMET AKALIN'DAN ŞÜKRİYE ACİ'YE TEPKİ

Şükriye Aci'ye bir tepki de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi. X hesabından paylaşım yapan Akalın, "Kocan çok kötü öldü! Anladın mı?" diyerek Şükriye Aci'ye tepki gösterdi.

Demet Akalın'dan para aldığı iddia edilen Murat Aci'nin eşine sert tepki:

"ÖLDÜK ÖLDÜK DİRİLDİK"

Akalan'ın şunları söyledi:

"Kız geçen sene mahvolduk ya biz bu haberi Tv8'de işlerken öldük öldük dirildik. Paranın miktarı değil, para alman can sıktı. Kocan çok kötü öldü! Anladın mı? Çok kötü! Vuran kötü... Kaçıran kötü... Onların parası o masumun gırtlağından geçecek. Ay tamam ya!"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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