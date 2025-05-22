100 milyon lira aldı mı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci merak edilene cevap verdi: Oğlumun ve benim...

İstanbul'da otomobille çarptığı Oğuz Murat Aci'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'ye kaçmıştı. Dava sürerken Aci'nin eşi şikayetini geri çekti. 100 milyon lira aldığı öne sürülen Şükriye Aci iddialara ilk kez cevap verdi.

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Cihantimur ve annesi Eylem Tok ölümlü kazanın ardından ABD'ye kaçmıştı.

ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Soruşturmada Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilekçe sundu.

ACILI BABA İSYAN ETTİ: O PARALAR İÇİNDE BOĞULSUN

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, gelini Şükriye Aci ile ilgili konuştu. Acılı baba, "O paraların içerisinde boğulsun. Bakalım o paralar onu ne yapacakmış." dedi.

TGRT Haber'e telefonla bağlanan ve gelinine tepki gösteren baba Özer Aci, şikayetinin devam ettiğini belirtti. Aci, gelininin davadan vazgeçmek için 100 milyon TL aldığı yönündeki iddialarına ilişkin, "Yorum yapmayacağım. 100 milyon TL'yi ben istemedim. Kendisinin istediğini ispat ederim" dedi.

Timur Cihantimur - Eylem Tok

NE KADAR PARA ALDI?

Oğuz Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci ise Ekol TV’ye konuşarak "100 milyon lira" iddialarına cevap verdi. Şükriye Aci, "Bu iddiaların sahibinin beklentisi bu miktar olduğu için böyle söyleniyor, kesinlikle böyle olağanüstü bir paradan bahsetmiyoruz. Oğlumun ve benim hakkım olan tazminatı almış olduk. Kamu davasının süreceğini biliyorum. Ancak eşimin ailesi tarafından çok yıpratıldığım için davadan çekilme kararı aldım" ifadelerini kullandı.