Oğuz Murat Aci'nin babasından "Davamın arkasındayım" açıklaması

Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin eşinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçesiyle şikayetini geri çekmesine ilişkin Aci'nin babasından açıklama geldi. Gelinine tepki gösteren baba Özer Aci şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Eyüpsultan'da, geçen yıl yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, aralarında ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Aci'nin eşi Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesinin ardından özel bir kanalda açıklamalarda bulunan baba Özer Aci, gelinine "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim" sözleri ile tepki gösterdi.

Özer Aci "Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok" dedi.

AVUKATTAN AÇIKLAMA GELDİ

Kazada hayatını kaybeden Aci’nin anne ve babası ise şikayetten vazgeçmediğini bildirdi. Aile Avukatı Hacı Orhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Televizyonda çıkan haberlerde Aci ailesinin şikayetinden vazgeçti yazıyor. Rahmetlinin eşi Şükriye Aci, maddi-manevi zararlarının karşılandığını söyleyerek şikayetten vazgeçmiştir. Diğer müştekilerin şikayeti devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.