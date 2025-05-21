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Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada Aci'nin ailesi kendisinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Aile maddi ve manevi zararlarının karşılandığını belirtti.

Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi.

Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti - 1. Resim

MADDİ, MANEVİ ZARARLAR GİDERİLDİ DİYEREK ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER 

Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor.

Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti - 2. Resim

Soruşturmada Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilek sundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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