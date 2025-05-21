Oğuz Murat Aci’nin ailesi Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetini geri çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Mayıs 2025 20:35 - Güncelleme: 21 Mayıs 2025 20:45 - Güncelleme:

İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne ilişkin devam eden soruşturmada Aci'nin ailesi kendisinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok hakkındaki şikayetini geri çekti. Aile maddi ve manevi zararlarının karşılandığını belirtti.

Eyüpsultan'da Timur Cihantimur'un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci'nin ailesinin, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. İlgili Haber İstanbul'da ikinci Timur Cihantimur vakası! Evladını kaybeden acılı baba: Oğlum 4 ay sonra evlenecekti MADDİ, MANEVİ ZARARLAR GİDERİLDİ DİYEREK ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİLER Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci, hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Aci’nin dosyada müşteki olarak bulunan eşi Şükriye Aci ve kazada yaralanan 4 müşteki, maddi ve manevi zararlarının giderildiğini gerekçe göstererek şikayetlerinden vazgeçtiğine dair dilek sundu.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sezer Doğru