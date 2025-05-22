Altın fiyatlarını destekleyen 4 gelişme! ‘Ons’ ve ‘gram’da yükseliş hızlandı

Küresel piyasalarda ons altın (bu hafta perşembe sabahı itibarıyla) %4,25 primle 3340 dolara kadar yükseldi. Moody’s not indiriminin ardından ABD varlıklarından çıkış eğilimi, İsrail’in İran’daki nükleer hedefleri vurabileceği yönündeki iddialar, Çin başta olmak üzere artan talep ve Japon tahvil faizinde yaşanan yükselişin endişe verici boyutlara ulaşması; piyasada “güvenli liman” alımlarını destekliyor. Onsta 3350 dolar ilk direnç olarak gösteriliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda dikkat çeken fiyatlamaların öne çıktığı bir hafta yaşanıyor. “ABD varlıklarından çıkış, altın ve Bitcoin’e giriş” şeklinde özetlenebilecek bir piyasa reaksiyonu bu haftaya damga vuruyor. 22 Mayıs Perşembe sabahı itibarıyla altın ve dolar cephesinde yaşananlara bakıldığında;

-Ons altın 3340 dolara yakın seyrini sürdürürken, “sarı metalde” bu hafta %4,25 prim gerçekleşti.

-ABD 10 yıllık tahvil getirileri 4,60’a ulaşarak son 3,5 ayın zirvesine çıktı. Faizde bu yükseliş, ABD tahvillerinden çıkışa işaret ediyor.

-Dolar endeksi de (DXY) yeniden 100,00 seviyesinin altına sarktı ve 99,55 seviyesine geriledi. Yeniden zayıflayan dolar, son 2 haftanın en düşük seviyelerine geri döndü.

MOODY’S, ABD’NİN NOTUNU DÜŞÜRÜNCE…

Geçen hafta cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yüksek borçluluk uyarısı ile ABD’nin notunu en yüksek seviyeden bir basamak düşürdü. Bu, ABD varlıklarının bu hafta daha fazla baskı altına girmesine sebep oldu. Sadece dünkü işlemlerde Wall Street endeksleri %-1,40-%-1,90 arası değer kaybı yaşadı. Artan şüphecilik ortamında hem merkez bankaları hem de yatırımcılar nezdinde güvenli liman altın talebi yükselmeye başladı.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre bu yıl ilk çeyrekte küresel toplam altın talebi 1.206 tonu buldu ve bu rakam 2016'dan bu yana en güçlü ilk çeyrek talebine işaret etti.

ÇİN’İN ALTIN TALEBİ DEVAM EDİYOR

Altın talebindeki artış eğilimi ikinci çeyrekte de devam etti. ABD-Çin arasındaki ticaret gerginliği Cenevre'de imzalanan ticaret anlaşmasının ardından kısa vadede hafiflemiş olsa da Çin, uzun vadeli “tersine dolarizasyon” hedefi için alımlarına devam ediyor.

Bu hafta açıklanan son gümrük verileri, Çin'in geçen ay, neredeyse son bir yıldır ithal ettiğinden daha fazla altın aldığını gösterdi. Ülkenin toplam altın ithalatı geçen ay 127,5 tona ulaşarak 11 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Mart ayındaki alıma göre de %73'lük bir artış gözlemlendi.

ARTAN JEOPOLİTİK RİSKLER

Altın, jeopolitik belirsizlik dönemlerinde de geleneksel olarak güvenli liman varlığı olarak öne çıkıyor. Son olarak Rusya-Ukrayna ateşkes sürecinin uzayarak belirsizlik arz etmeye başlaması ve İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olabileceğine dair haberler altın fiyatlarında “güvenli liman” talebini artırdı.

JAPON TAHVİL FAİZLERİNE DİKKAT

Bir diğer dikkat çeken gelişme de Japonya'da yaşanıyor. Ülkenin uzun vadeli 30 yıllık tahvillerinin getirisi, bu hafta yüzde 3,2 ile rekor seviyeye yükseldi. Japonya tahvil faizlerindeki bu yükseliş; uzun yıllardır küresel bir piyasa reaksiyonu olarak bilinen “Japon yenini ucuzdan ödünç al, daha yüksek getiri sağlayacak diğer piyasalara yatır” şeklindeki “carry trade” oyununu da zora sokabilecek boyutlara yaklaşıyor.

Geçen yıl 5 Ağustos’ta yaşanan “kara pazartesi” benzeri piyasa tepkilerine dikkat çeken bazı analistler, geleneksel piyasalarda yaşanabilecek bir “carry trade” krizinin, altın fiyatları için destekleyici olduğunu aktarıyor.

22 MAYIS 2025 GRAM ALTIN FİYATI

Bu arada iç piyasalara bakıldığında 22 Mayıs 2025 gram altın fiyatı 4170 TL seviyesinden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise işlemler 4185-4235 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 6920 TL’den satılıyor.