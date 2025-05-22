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Yaz sezonu açıldı, Bodrum yine cep yakıyor: O fiyatı duyan Demet Akalın şoke oldu! Tepki gösterdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yaz sezonu açıldı, Bodrum yine cep yakıyor: O fiyatı duyan Demet Akalın şoke oldu! Tepki gösterdi
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bodrum’un her yaz gündeme oturan yüksek fiyatları bu yıl da tartışma oluşturdu. Şarkıcı Demet Akalın, yaşadığı bir olayı anlatarak tepkisini dile getirdi. Şarkıcının, 'Kahvaltıya 1850 lira verdik!' sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yaz aylarının vazgeçilmez tatil rotalarından biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesi, bu yıl da yüksek fiyatlarla gündemde… Türkiye’nin önde gelen turizm destinasyonlarından Bodrum, sezona hem beklentilerin altında bir hareketlilikle hem de yüksek fiyatlarla merhaba dedi.

Yaz sezonu açıldı, Bodrum yine cep yakıyor: O fiyatı duyan Demet Akalın şoke oldu! Tepki gösterdi - 1. Resim

Bölgedeki turizm esnafı, yaşanan durgunluk karşısında endişeli. "Sezona sessiz girdik, imdadımıza yetişecek bir Hızır bekliyoruz" diyerek içinde bulundukları zor durumu dile getiren esnafa, ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan dikkat çeken bir cevap geldi.

Yaz sezonu açıldı, Bodrum yine cep yakıyor: O fiyatı duyan Demet Akalın şoke oldu! Tepki gösterdi - 2. Resim

"İKİ KİŞİ SABAH KAHVALTISI İÇİN 1850 LİRA ÖDEDİM"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bodrum’daki fiyatlara isyan eden Akalın, yaşadığı bir olayı şu sözlerle aktardı:

Yaz sezonu açıldı, Bodrum yine cep yakıyor: O fiyatı duyan Demet Akalın şoke oldu! Tepki gösterdi - 3. Resim

"İki kişi sabah kahvaltısı için 1850 lira ödedim! Hem de bahçede, lüks bir yer de değildi."

Yaz sezonu açıldı, Bodrum yine cep yakıyor: O fiyatı duyan Demet Akalın şoke oldu! Tepki gösterdi - 4. Resim

Akalın’ın bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Bodrum’daki fiyat politikasına dair tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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