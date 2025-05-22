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Kontrol için hastaneye gitmişti! Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'den üzen haber

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kontrol için hastaneye gitmişti! Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe&#039;den üzen haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seslendirdiği birçok şarkıyla adından söz ettiren ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe, 4 gün önce kontrol amacıyla hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda anjiyo yapılmasına karar verildi. 79 yaşındaki Altınmeşe'nin kalp damarlarına iki stent takıldığı iddia edildi.

Seslendirdiği “Düğmeli”, “De Get Bayburt”, “Türküler Bizi Anlatır” ve “Köyüm” gibi birçok şarkıyla adından söz ettiren İzzet Altınmeşe, bir süredir gözlerden uzaktaydı.

Kontrol için hastaneye gitmişti! Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'den üzen haber - 1. Resim

Ünlü sanatçının oyuncu oğlu Fırat Altunmeşe, geçtiğimiz günlerde Gizem Öztüre ile evlenmişti.

Kontrol için hastaneye gitmişti! Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'den üzen haber - 2. Resim

YAPILAN TETKİKLER SOUNUCUNDA ANJİYO YAPILDI

Altınmeşe bu kez sevenlerini endişelendiren bir haberle gündeme geldi. Kontrol amacıyla doktora giden sanatçıya yapılan tetkikler sonucunda anjiyo yapılmasına karar verildi.

Kontrol için hastaneye gitmişti! Ünlü şarkıcı İzzet Altınmeşe'den üzen haber - 3. Resim

Sanal anjiyo uygulanan 79 yaşındaki Altınmeşe’nin kalp damarlarına iki stent takıldığı öğrenildi. Başarılı geçen işlemin ardından sanatçının aynı gün taburcu edildiği iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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