Beşiktaş Rizespor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman? Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek!

Süper Lig'de sezonun bitimine adım adım yaklaşılırken, Beşiktaş sahasında önemli bir mücadeleye çıkıyor. Siyah-beyazlı ekip, Tüpraş Stadı'nda taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u ağırlayarak bu sezonki son iç saha karşılaşmasında sahne alacak. Beşiktaş Rizespor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak merakla takip ediliyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak heyecanlı karşılaşma, futbolseverlerin gündeminde yerini aldı. Beşiktaş Rizespor maçı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek. Hem evde hem de mobil cihazlarda beIN Sports’un yayın platformları aracılığıyla takip edilebilecek olan mücadele, Süper Lig’in kritik anlarından birine sahne olacak.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Çaykur Didi Stadyumu’nda gerçekleşecek olan Beşiktaş - Rizespor maçı 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan bu akşamki müsabaka, sezonun ikinci yarısına girerken takımların performansını belirlemede önemli bir rol oynayacak. Beşiktaş, bu maçı kazanarak çıkışını sürdürmek isterken, Rizespor da kendi sahasında sürpriz yapmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ RİZESPOR MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş: Mert | Svensson, Gabriel Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Amir, Rashica, Rafa, Arroyo, Immobile

Çaykur Rizespor: Grbic | Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Mithat, Olawyin, Zeqiri, Verasanovic, Ghezzal, Sowe