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Orkun Kökçü heyecanı! Fenerbahçe şimdi de milli yıldızın peşine düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Orkun Kökçü heyecanı! Fenerbahçe şimdi de milli yıldızın peşine düştü
Fenerbahçe, Orkun Kökçü, Benfica, Jose Mourinho, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transferde çalmadık kapı bırakmayan sarı lacivertliler, Benfica’da forma giyen Orkun için harekete geçti. Portekiz basını hocasıyla tartışan oyuncuyu Mourinho’nun istediğini yazdı.

EMİN ULUÇ - Bir defa daha şampiyonluk parolasıyla sil baştan takım kurmak için kolları sıvayan Ali Koç yönetimi, Benfica’nın Türk yıldızı Orkun Kökçü için hamle yaptı.

KAVGA SONRASI HAMLE

Kaleciden golcüye, sağ bekten stoper oyuncu avındaki Fenerbahçe, millî formayı giyen ancak kariyerinde Süper Lig görmemiş gurbetçiyi Türkiye’ye getirmek için kolları sıvadı. Portekiz basınından A Bola, Fenerbahçe’nin Jose Mourinho’nun uzun süredir takip ettiği Orkun için ABD’de hocasıyla yaşadığı tartışma sonrası harekete geçtiğini yazdı. 

TÜRKİYE DÜŞÜNCESİ YOK

Hakkında daha önce de ayrılık haberleri çıkan Orkun Kökçü’nün FİFA Kulüpler Dünya Kupası’ndaki Auckland karşılaşmasında hocası Bruno Lage’yle yaşadığı tartışma sonrası Benfica’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 24 yaşındaki isim, çift yönlü oyunuyla Mourinho’yu cezbetmiş durumda ancak Benfica’dan onu koparmak çok da kolay görünmüyor. Portekiz devi piyasa değeri 30 milyon avro olan Orkun için astronomik teklifler dışında pazarlık masasına oturmayı düşünmüyor. Orkun da Türkiye’ye sıcak bakmıyor.

AKLI LİVERPOOL'DA

Benfica’da çok mutlu olmayan Orkun’un hayali Premier Lig’de forma giymek. Feyenoord’da yıldızı parlayan millî yıldız oradaki hocası Arne Slot’la Liverpool’da buluşmayı arzu ediyor.

YÖNETİM ÇABALIYOR HOCA KAMPA GOLCÜ İSTİYOR

∂ Jose Mourinho’nun yeni transferlerin en geç Portekiz kampında takıma katılma arzusu yönetimi zorluyor. Sarı lacivertliler transferleri biran önce bitirmek için yoğun mesai yaparken, öncelik golcüye verilmiş durumda. Ancak onca çabaya rağmen özellikle uğraşılan isimlerden ne Jonathan David ne de Jhon Duran’dan bir cevap yok.

KİRALIK VERİLMİŞTİ EMRE MOR GERİ DÖNDÜ

∂ Geçen sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Emre Mor F.Bahçe’ye geri döndü. Futbolcunun sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2026’ya kadar devam ediyor. Bu arada Fenerbahçe geçen sezonu Beerschot’ta kiralık geçiren 21 yaşındaki stoper Emir Ortakaya’yı şimdi de Eyüpspor’a kiralık gönderiyor.

RAKİP COMOLLİ, DAVİD İÇİN YARIŞ

∂ Juventus, F.Bahçe’nin golcü adaylarından Jonathan David’e talip oldu. La Gazzetta dello Sport, İtalyan devinin genel menajeri Damien Comolli’nin, Dusan Vlahovic’in yerine düşünülen Jonathan David’in menajeriyle görüşeceğini yazdı. Comolli’nin bu transfer için ABD’deki Kulüpler Dünya Kupası’ndan İtalya’ya döndüğü belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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