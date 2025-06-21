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Fenerbahçe'de 10 oyuncu sırada! Turist temizliği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;de 10 oyuncu sırada! Turist temizliği
Fenerbahçe, Transfer, Satış, Yabancı Futbolcu, Emre Belözoğlu, Antalyaspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk kadrosu kurmaya çalışan sarı lacivertliler yabancı kalitesini artırma hedefinde. Talisca, Fred ve Oosterwolde dışında tüm oyuncular satış listesinde.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe yeni sezona yeni yabancılarla girmekte kararlı. Sözleşmeleri biten Dzeko, Tadic, Maximin’le vedalaşan Osayi’ye kapıyı gösteren sarı lacivertlilerde, kiralık anlaşmaları sona eren Kostic ile Skriniar da takımdan ayrıldı. Kiralıktan dönen Zajc, Lincoln, Fayed ve Mimovic de yeni sezon planlamasında yer almıyor.

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Geçen sezon yaşadığı diz sakatlığı sonrası hâlâ iyileşemeyen Becao’nun üzeri çizildi. Livakovic, Djiku, Diego Carlos, Amrabat, Szymanski ve En-Nesyri için gelen teklifler ise değerlendiriliyor. Jose Mourinho’nun satış yasağı koyduğu Fred, Talisca ve Oosterwolde dışında tüm yabancılar gözden çıkarılmış durumda.

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SÖZLEŞME SIKINTISI

Astronomik bir teklif gelmemesi hâlinde bu üç oyuncuyu elde tutmakta kararlı olan Fenerbahçe’nin yeni sezon planlamasında yer alan diğer isim ise Milan Skriniar. PSG’yle anlaşan sarı lacivertliler, Slovak savunmacıyı ikna etmek için çalışıyor. Mimovic ile Fayed’i kiralık yollama hedefindeki Fenerbahçe, diğer isimleri ise satarak bonservisi geliri elde etme derdinde.

Beklentilerle tam olarak örtüşmese de Szymanski, Djiku, En-Nesyri ve Amrabat için teklifler var. Becao, Livakovic ve Carlos için ise kapıyı çalan yok. Bu arada oyunculara yapılan tekliflerin Fenerbahçe’den kazandıklarının altında kalması muhtemel transferleri sekteye uğratıyor.

MARSİLYA ISRARCI

Fenerbahçe’nin satış listesine koyduğu Yusuf Akçiçek için Marsilya kapıyı aşındırmaya devam ediyor. Çok sayıda talibi olan 19 yaşındaki stoperin en ciddi alıcısı olan Fransız ekibi, masaya 15 milyon avro ve bonuslar koymuş durumda. Fenerbahçe ise 20 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 5 ila 10 pay talep ediyor.

KURTARICI EMRE HOCA!

Antalyaspor, Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği isimlerden Cenk Tosun, Lincoln ve Burak Kapacak için devrede. Kırmızı beyazlılar, teknik direktör Emre Belözoğlu’nun talebiyle üç oyuncuyu Fenerbahçe’den istedi. Hem sarı lacivertliler hem de oyuncular Antalyaspor’un teklifine sıcak bakıyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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