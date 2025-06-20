Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Thomas Partey transferinde devrede! Mourinho faktörü öne çıktı

Fenerbahçe, Thomas Partey transferinde devrede! Mourinho faktörü öne çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Thomas Partey transferinde devrede! Mourinho faktörü öne çıktı
Thomas Partey, Transfer, Arsenal, Jose Mourinho, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Partey için Fenerbahçe harekete geçti. Bonservisi elinde olan Ganalı yıldızın tercihini Jose Mourinho etkileyebilir.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha hattına önemli bir ismi gündemine aldı. Arsenal ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Ganalı futbolcu Thomas Partey, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

Fenerbahçe, Thomas Partey transferinde devrede! Mourinho faktörü öne çıktı - 1. Resim

İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Partey, takımdan ayrılmaya hazırlanırken, Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla devreye girdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan tecrübeli orta saha oyuncusuna 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım Ganalı oyuncuya imza parası ile birlikte Arsenal'in sunduğu maaş önerisinin iki katını teklif edecek. İtalyan temsilcisi Milan'ın da devrede olduğu transferde, Mourinho faktörünün Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem!ABD büyükelçisinin, BM Güvenlik Konseyi'ndeki "İsrail" sözleri gündem oldu! Dili sürçtü, gerçeği itiraf etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Liverpool, Florian Wirtz transferini resmen duyurdu! - SporLiverpool, Florian Wirtz transferini resmen duyurdu!Sacha Boey, Galatasaray'a dönüş teklifini reddetti! Nedeni ortaya çıktı - SporSacha Boey'den Galatasaray'a flaş cevap!Fenerbahçe rakibini açıkladı: Lazio - SporFenerbahçe rakibini açıkladı: LazioGalatasaray'dan Morata kararı: Bedelsiz ayrılık yok - SporGalatasaray'ın Morata kararı kesinleşti!Galatasaray’ın kamp programı belli oldu! 4 hazırlık maçı oynanacak - SporGalatasaray’ın kamp programı belli oldu!Başakşehir'den savunmaya takviye! Onur Bulut resmen açıklandı - SporTransferde mutlu son! Süper Lig ekibi duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...