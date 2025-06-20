Fenerbahçe, Thomas Partey transferinde devrede! Mourinho faktörü öne çıktı

Arsenal ile yollarını ayırmaya hazırlanan Thomas Partey için Fenerbahçe harekete geçti. Bonservisi elinde olan Ganalı yıldızın tercihini Jose Mourinho etkileyebilir.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, orta saha hattına önemli bir ismi gündemine aldı. Arsenal ile sözleşme yenileme konusunda anlaşamayan Ganalı futbolcu Thomas Partey, sarı-lacivertlilerin radarına girdi.

İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan Partey, takımdan ayrılmaya hazırlanırken, Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla devreye girdi. Sarı-lacivertliler, bonservisi elinde olan tecrübeli orta saha oyuncusuna 2+1 yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlandığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım Ganalı oyuncuya imza parası ile birlikte Arsenal'in sunduğu maaş önerisinin iki katını teklif edecek. İtalyan temsilcisi Milan'ın da devrede olduğu transferde, Mourinho faktörünün Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği belirtiliyor.