Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu sözleri büyük yankı uyandırdı! "Çok sallamak istemiyorum"

Portekiz ekibi Benfica'da mücadele eden Kerem Aktürkoğlu, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Bayern Münih karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Milli futbolcunun, ABD'de ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonla ilgili sözleri gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de formasını giydiği Benfica, ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih'i 1-0 yendi. Milli futbolcunun maç sonrası sözleri, ülke basını ve Portekiz'de büyük yankı uyandırdı.

"UMARIM DİĞER MAÇLKAR DA GEÇ OLUR"

Saha zemini ve hava şartları hakkında konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Çok sallamak istemiyorum ama buradaki zeminler ve maç oynadığımız saatler Avrupa'dan epey farklı. Sıcak havada oynamak zor ama elimizden geleni yapıyoruz. Umarım diğer maçlar daha geç olur. Böylece biz de daha rahat, daha güzel bir vakit oynayabiliriz" dedi.

"BİZDEN DESTEKLERİNİ ESİRGEMESİNLER"

Milli futbolcu, Türk taraftarlara mesaj da göndererek, "Biliyorum onlar için geç saatlerde oluyor ama biz de elimizden geldiğince ülkemizi Arda (Güler) olsun, Kenan (Yıldız) olsun, Hakan (Çalhanoğlu) ağabey olsun, Deniz (Gül) olsun... Biz de Orkun'la (Kökçü) güzel bir şekilde temsil etmeye çalışıyoruz ülkemizi. İnşallah güzel bir şekilde temsil ederiz. Onlar da bizden desteklerini esirgemezler inşallah" ifadelerini kullandı.