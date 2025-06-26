Salzburg-Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Gürel oynayacak mı?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H grubu 3. maçında RB Salzburg-Real Madrid maçı oynanacak. Her iki takımında bir galibiyet ve bir beraberliği bulunması nedeniyle maç kritik önem taşıyor. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak Salzburg-Real Madrid maçı hangi kanalda, maç saati ve tarihi belli oldu.

Salzburg-Real Madrid maçı için geri sayım başladı. FIFA Kulüpler Dünya Kupası H grubunda karşılaşacak iki takımda son 16'ya yükselen takımlar arasında olmak için yarışıyor. Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid ilk 11'lerde Arda Güler'in olup olmayacağı merak ediliyor.

SALZBURG REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası H grubunda RB Salzburg Real Madrid maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç aynı zamanda TRT'nin dijital yayın platformu Tabii üzerinden de izlenebilecek.

SALZBURG REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Maç 27 Haziran Cuma Türkiye saati ile 04.00'te başlayacak. Lincoln Financial Field Stadyumu'nda oynanacak maçta Salzburg ve Real Madrid'in grupta bir galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunuyor.

ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

Real Madrid forması giyen Milli yıldız Arda Güler'in Salzburg karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

SALZBURG REAL MADRİD İLK 11'LER

Maçın ilk 11'leri henüz açıklanmadı ancak muhtemel ilk 11'ler şu şekilde olması bekleniyor:

Real Madrid: Courtois, Alexander-Arnold, Garcia, Huijsen, Gonzalo, Asencio, Bellingham, Valverde, Tchouameni, Vinicius, Arda Güler

Salzburg: Zawieschitzky, Rasmussen, Kratzig, Lainer, Gadou, Diabate, Bidstrup, Nene, Onisiwo, Baidoo, Gloukh