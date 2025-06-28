Palmeiras - Botafogo maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi? FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turu serüveni başladı! Palmeiras - Botafogo maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak merak edilirken maça dair detaylar da netleşti.

Bu akşam FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Palmeiras ve Botafogo karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen karşılaşma için saatler kaldı. Peki, Palmeiras - Botafogo maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi?

PALMEIRAS - BOTAFOGO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası Son 16 Turu'nda iki Brezilya temsilcisi Palmeiras ve Botafogo kıyasıya mücadele verecek.

Palmeiras - Botafogo maçı bu akşam TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Büyük mücadele ABD Philadelphia'da bulunan Lincoln Financial Field Stadyumu’nda oynanacak.

PALMEIRAS - BOTAFOGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Palmeiras - Botafogo maçı 28 Haziran 2025 Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak. Maçın başlama saati de 19.00 olarak planlandı. François Letexier’in yöneteceği karşılaşmaya geri sayım başlamış durumda.

PALMEIRAS - BOTAFOGO MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Palmeiras: Weverton, M. Rocha, G. Gómez, B. Fuchs, J. Piquerez, R. Ríos, A. Moreno, Estêvão, R. Veiga, F. Torres, V. Roque

Botafogo: John, Vitinho, Jair, A. Barboza, A. Telles, Allan, D. Barbosa, M. Freitas, Artur, J. Savarino, I. Jesus