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Arda ve Kenan'ın düellosunda kazanan Real Madrid!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arda ve Kenan&#039;ın düellosunda kazanan Real Madrid!
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda İspanyol ekibi Real Madrid, İtalya temsilcisi Juventus'u 1-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmada 78 dakika sahada kalırken, Juventus'ta ise Kenan Yıldız, 71 dakika süre aldı.

ABD'de düzenlenen 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turunda Arda Güler'in formasını giydiği İspanya ekibi Real Madrid, Kenan Yıldız'lı İtalya temsilcisi Juventus ile karşı karşıya geldi. Miami'de bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanan ve Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın düdük çaldığı müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Arda ve Kenan'ın düellosunda kazanan Real Madrid! - 1. Resim

Real Madrid, ikinci yarıya daha etkili başladı. 54. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Trent Alexander-Arnold'un ortasında kale alanındaki Gonzalo Garcia kafayla topu filelere yolladı ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Arda ve Kenan'ın düellosunda kazanan Real Madrid! - 2. Resim

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca eflatun-beyazlılar, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Real Madrid'de Arda Güler, karşılaşmanın 78. dakikasında yerini Luka Modric'e bırakırken, Juventus'ta ise 71. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine Teun Koopmeiners oyuna girdi.

Arda ve Kenan'ın düellosunda kazanan Real Madrid! - 3. Resim

Real Madrid, çeyrek finalde 5 Temmuz Cumartesi günü Borussia Dortmund - Monterrey eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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