Gaziantep FK, Alan Virginius transferinden vazgeçti! Sebebi belli oldu

Gaziantep FK, Lille’in genç yıldızı Alan Virginius için yapılan girişimlerden sonuç alamadı. Yüksek bonservis bedeli nedeniyle transferden geri adım atıldı.

SPOR MERKEZİ - Gaziantep FK, transfer listesine aldığı Alan Virginius için yaptığı görüşmelerde geri adım attı. Genç oyuncunun kulübü Lille'in talep ettiği 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu, kırmızı-siyahlıların bu transferden vazgeçmesine neden olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonu İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Young Boys'ta kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Gaziantep FK'nın hücum hattı için düşündüğü potansiyel isimlerden biriydi. Ancak Lille'in belirlediği yüksek bonservis bedeli, transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıktı.

Gaziantep FK yönetimi, transfer bütçesini daha dengeli kullanmak adına Alan Virginius defterini kapatma kararı aldı. Kulübün, aynı pozisyon için daha uygun maliyetli alternatif oyuncularla temasa geçtiği öğrenildi.