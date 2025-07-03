Kene kabusu büyüyor! KKKA'da tedirgin eden artış: Bir kentte daha can aldı

Kayseri, Sivas, Tokat, Yozgat, Elazığ, Çorum, Gümüşhane... Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı kaynaklı ölümlere bir kent daha eklendi. Bolu'da KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören 77 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte kene ısırmasından kaynaklı ölümler artıyor. Çorum, Elazığ, Gümüşhane, Kayseri, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta yaşanan KKKA sonucu ölümlerin ardından Bolu'dan da acı haber geldi.

Gerede'ye bağlı Kapaklı Köyü'nde ikamet eden Şerife Halıcı (77), rahatsızlanması üzerine Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tetkikler sonucu KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Şerife Halıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından hastaneden alınan Halıcı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.