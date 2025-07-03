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TMO'da randevulu buğday alımı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TMO&#039;da randevulu buğday alımı başladı
TMO, Buğday, Hayrabolu, Toprak Mahsulleri Ofisi, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Hayrabolu Ajans Amirliği, 2025 yılı buğday alım sezonuna randevulu sistemle başladı.

TMO Hayrabolu Ajans Amiri Hüseyin Gültekin, yaptığı açıklamada üreticilerin mağdur olmaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve alımların sorunsuz şekilde sürdürüldüğünü belirtti.

"60 BİN TON BUĞDAY TESLİMİ İÇİN RANDEVU ALINDI" 

Gültekin, günlük bin ton hububat alım kapasitesine sahip olduklarını vurgulayarak, "Üreticilerimiz, toplam 60 bin ton buğday teslimatı için randevu aldı. Amacımız hem üreticimizin emeğini en iyi şekilde değerlendirmek hem de alım sürecini en verimli şekilde yürütmek" dedi.

Alım sürecinin randevulu sistemle yürütüldüğünü ve çiftçilerin bu sisteme yoğun ilgi gösterdiğini belirten Gültekin, hasat sezonunun tüm üreticiler için bereketli ve hayırlı geçmesini diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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