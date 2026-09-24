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Ölen 13 öldüren 15 yaşında! Kuzeni tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı

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Mardin’in Derik ilçesinde 19 Eylül’de kaybolduktan sonra mısır tarlasında ölü bulunan 13 yaşındaki Selahattin Karayel’in ölümüyle ilgili kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.K., ifadesinde tüfeğin kazara ateş aldığını öne sürerken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Derik ilçesi kırsal Konuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konuk Mahallesi’nde Selahattin Karayel (13), 19 Eylül günü evinden ayrıldı. Karayel’den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ölen 13 öldüren 15 yaşında! Kuzeni tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiÖlen 13 öldüren 15 yaşında! Kuzeni tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı

MISIR TARLASINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel’in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu çocuk, bir mısır tarlasında ölü bulundu.

Ölen 13 öldüren 15 yaşında! Kuzeni tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiÖlen 13 öldüren 15 yaşında! Kuzeni tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı

KUZENİ TUTUKLANDI

Selahattin Karayel’in ölü bulunmasıyla ilgili jandarma tarafından kurulan özel ekibin yürüttüğü çalışmalar sonucu Karayel’in kuzeni D.K. (15) gözaltına alındı. D.K.’nın ilk ifadesinde, "Selahattin Karayel ile birlikte av tüfeğiyle oynarken kazara tüfeğin ateş aldığını ve Selahattin Karayel’in öldüğünü" söylediği öğrenildi.

Ölen 13 öldüren 15 yaşında! Kuzeni tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
Başlık ResmiÖlen 13 öldüren 15 yaşında! Kuzeni tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan D.K. adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan D.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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