TFF duyurdu: A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderildi

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı, Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Milliler'in kadrosuna dönecek.

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2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı, aday kadrosuna A Milli Takım'dan bir ismi takviye etti.

Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna maçında aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki futbolcu, Ukrayna müsabakasının ardından A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.

İlhan Fakılı

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 6 maçta topladığı 11 puanla ikinci sırada bulunan Ümit Milliler, Ukrayna karşılaşmasından en az beraberlikle ayrılması halinde play-off aşamasına katılmayı garantileyecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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