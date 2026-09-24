Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

TFF duyurdu: A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderildi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
TFF duyurdu: A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderildi
Başlık ResmiTFF duyurdu: A Milli Takımdan Ümit Milli Takıma gönderildi

Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan İlhan Fakılı, Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Beşiktaş'ın 20 yaşındaki oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Milliler'in kadrosuna dönecek.

Kaydet
|

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Ukrayna ile karşılaşacak Ümit Milli Takımı, aday kadrosuna A Milli Takım'dan bir ismi takviye etti.

Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna maçında aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki futbolcu, Ukrayna müsabakasının ardından A Milli Takım aday kadrosuna dönecek.

İlhan Fakılı
Başlık Resmiİlhan Fakılı

2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 6 maçta topladığı 11 puanla ikinci sırada bulunan Ümit Milliler, Ukrayna karşılaşmasından en az beraberlikle ayrılması halinde play-off aşamasına katılmayı garantileyecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye maçı öncesi Zidane
SPOR

Türkiye maçı öncesi Zidane'ı sarsan sakatlık haberi: Kadrodan çıkarıldı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
FON MAĞDURLARI İÇİN KRİTİK!
750 milyon liralık varlığa el konuldu
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
ŞANLIURFA'DA ŞİDDETLİ DEPREM!
Büyüklüğü belli oldu... Çok sayıda kentte hissedildi
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
AYNI ŞEHİR AYNI SKANDAL!
Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
YAPIMCIDAN AÇIKLAMA VAR
"Kurtlar Vadisi" bağlantısını reddettiler
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
UÇAKLAR GEÇİNCE OLANLAR OLDU
Trump-Xi zirvesine çok konuşulacak anlar!
"7'LİK DEPREM ÜRETEBİLİR"
Uzmanlardan 'Şanlıurfa' açıklaması
BANKA BANKA SON DURUM!
BANKA BANKA SON DURUM!
300 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
YILLARIN FATURASI ÇIKTI
Trabzon'da 4 farklı hezimetin perde arkası
“OKUL SALDIRISI DEĞİL
“OKUL SALDIRISI DEĞİL"
Bakan Tekin'den Manisa'daki saldırıyla ilgili açıklama
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
KONUTTA ANKARA SÜRPRİZİ!
İstanbul ve İzmir’e fark atan 4 gösterge
"TÜM TEDBİRLER ALINMAKTADIR"
GKRY ve Yunanistan'a "KKTC" uyarısı
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
'BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK KATKI VERECEK'
Nübel’in eski hocası, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
ABD'DEN CEVAP GELDİ
ABD'DEN CEVAP GELDİ
Tahran'dan ABD'ye yeni Hürmüz teklifi
PARALAR NE OLACAK?
PARALAR NE OLACAK?
Tasfiye edilen fonlarla ilgili kritik toplantı
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
SÜPER LİG PARA ÖDÜLLERİ
Havuzdan çıkmak hukuken mümkün mü? İşte cevabı
BUGÜN İNDİRİM YARIN ZAM!
BUGÜN İNDİRİM YARIN ZAM!
Araç sahiplerinin sevinci kısa sürdü
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
PKK SİNCAR'DAN ÇIKARILACAK
Aylar önce duyurmuştuk! Türkiye ve Irak'tan tarihi mutabakat
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
YAYIN İHALESİNE KATILACAKLAR
Amazon gözünü Süper Lig’e dikti!
ÜZERİNE AKINCA FELAKETİ YAŞADI
ÜZERİNE AKINCA FELAKETİ YAŞADI
Nalburdan aldığı ürün hayatını kararttı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Gaziler Günü'nde yürek sızlatan olay! Kiracısı tornavidayla boğazına böyle sarıldı
Gaziler Günü'nde yürek sızlatan olay! Kiracısı tornavidayla boğazına böyle sarıldı
Kaydet
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasına teşekkür
MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasına teşekkür
Kaydet
TOKİ kiralık konut başvuruları için son gün ne zaman? Konutların teslim tarihi açıklandı
TOKİ kiralık konut başvuruları için son gün ne zaman?
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.