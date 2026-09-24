Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un detaylarını açıkladığı İstanbul'da Kiralık Sosyal Konut Projesi'ne başvurular devam ediyor. Yayımlanan takvime göre, TOKİ kiralık konut başvuruları için artık son saatlere girildi. Peki, TOKİ kiralık konut başvuruları için son gün ne zaman? TOKİ kiralık İstanbul konutları ne zaman teslim edilecek?

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TOKİ kiralık konut başvuru takvimi geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Belirlenen takvim doğrultusunda kiralık İstanbul konutları için başvurular 25 Eylül tarihine kadar devam edecek. Kiralık konut başvuruları için adaylardan herhangi bir ücret alınmayacak. Başvurular sadece e-Devlet üzerinden, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti menüsünden gerçekleştirilecek.

TOKİ kiralık konut başvuruları için son gün ne zaman? Konutların teslim tarihi açıklandı

HANGİ İLÇELERDE KİRALIK KONUTLAR YER ALACAK?

Evler 3 yıllığına kiralanacak. 3 yılın ardından yeni hak sahipleri kura ile belirlenecek. 18 yaşını tamamlamış, evli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar kampanyadan faydalanabilecek. Başvuracak kişinin en az 1 yıl İstanbul'da ikamet etme şartı aranacak ve üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması da gerekiyor.

Kiralık konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

TOKİ kiralık konut başvuruları için son gün ne zaman? Konutların teslim tarihi açıklandı

KİRALAR BÖLGE RAYİCİNİN ALTINDA KALACAK

1+1 konut için; 10 bin lira, 2+1 konut için; 12 bin liradan başlayan tutarlar belirlendi. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutlar kiralanacak.

Proje kapsamında yapımı tamamlanan ilk bin 71 konut Ekim ayında teslim edilecek.

Proje ile ilgili tüm detaylara TOKİ resmi web sitesi (toki.gov.tr) ve projeye özel hizmet veren 'talep.toki.gov.tr/tahsisprojesi/' web adresinden ulaşabilirsiniz.

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