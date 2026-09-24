Gaziler Günü'nde yürek sızlatan olay! Kiracısı tornavidayla boğazına böyle sarıldı

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Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşayan Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, evini erken tahliye eden kiracısı tarafından kira iadesi anlaşmazlığı yüzünden Gaziler Günü'nde tornavidalı saldırıya uğradı. Evdeki hasarların giderilmesi şartıyla ödeme yapacağını belirten gaziye, "Seni delik deşik ederim" diyerek elindeki tornavidayla saldırıp boğazını sıkan şahsın o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan arbedenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan ve uzaklaştırma kararı aldıran Durna'nın uğradığı bu çirkin saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Sarıçam Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISarıçam

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