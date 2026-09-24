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MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasına teşekkür

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM 81’inci Genel Kurulu’ndaki konuşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Erdoğan’a teşekkür eden Bahçeli, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi’nin kapsamlı biçimde reforme edilmesi gerektiğini belirterek, “Dünya beş ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır” ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Birleşmiş Milletler’in mevcut yapısı ve Güvenlik Konseyi’ndeki veto sistemine ilişkin kapsamlı bir değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki mesajlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Bahçeli, küresel karar alma mekanizmalarının günümüz şartlarını yansıtmadığını savundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli
Başlık ResmiMHP lideri Devlet Bahçeli

ERDOĞAN’A BM KONUŞMASI İÇİN TEŞEKKÜR

Bahçeli, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki hitabına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“81’inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda sessiz milyonların sesi olan, hakkın ve haklının yanında duran; açık, güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu ve iradesini bütün dünyaya duyuran Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Uluslararası sistemin savaşlar, krizler ve insani dramlar karşısında giderek daha fazla sorgulandığını belirten Bahçeli, özellikle BM Güvenlik Konseyi’nin yapısına ve beş daimi üyenin veto hakkına itiraz etti.

Bahçeli, “Sözde kurallara dayalı uluslararası sistemin itibar ve inandırıcılığının kalmadığını uzun zamandır dile getiriyoruz” dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasına teşekkür
Başlık ResmiMHP Lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasına teşekkür

“DÜNYA 5’TEN BÜYÜKTÜR” VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” söylemine destek veren Bahçeli, bu yaklaşımın daha geniş ve adil bir temsil talebini ifade ettiğini söyledi.

Bahçeli, Erdoğan’ın BM konuşmasında Güvenlik Konseyi’nin reforme edilmesi gerektiğini vurguladığını, Filistin ve KKTC konusunda da uluslararası topluma mesajlar verdiğini belirtti.

MHP lideri, veto yetkisinin kaldırılması veya sınırlandırılması gerektiğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Dünya 5’ten büyüktür çağrısının bu yönüyle daha geniş bir sorumluluk anlayışına davet olduğunu, reform ihtiyacını artık somut bir yol haritasına dönüştürmenin zorunlu bulunduğunu ve bu yol haritasının merkezinde ise veto imtiyazının kaldırılmasının yer aldığını belirtmiştir.”

MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasına teşekkür
Başlık ResmiMHP Lideri Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM konuşmasına teşekkür

“DÜNYA BEŞ ÜLKENİN AĞZINA BAKMAKTAN KURTULMALI”

Bahçeli, daha önce TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmayı da hatırlatarak BM ve Güvenlik Konseyi’nin yeniden yapılandırılması gerektiğini yineledi.

MHP lideri, “Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi yapısı yeni baştan ve derhal reforme edilmelidir” sözlerini hatırlatırken, “Dünya beş ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır” ifadesini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN KONUŞMASI BİZİ MEMNUN ETMİŞTİR”

Erdoğan’ın açıklamalarından memnuniyet duyduklarını belirten Bahçeli, “Dünya 5’ten büyüktür” çağrısını yalnızca Güvenlik Konseyi’nin yapısına yönelik bir eleştiri olarak görmediklerini söyledi.

Bahçeli, “Cumhurbaşkanımızın milletimizi ve insanlığı ferahlatan makale ve konuşması bizi de ziyadesiyle memnun etmiştir” ifadelerini kullandı.

BM İÇİN KAPSAMLI REFORM ÇAĞRISI

Bahçeli, reformun yalnızca Güvenlik Konseyi üyelerinin değiştirilmesiyle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek Genel Kurulun etkinliği, temsil adaleti, şeffaflık, hesap verebilirlik ve uluslararası hukukun uygulanmasının da yeniden ele alınması gerektiğini savundu.

Açıklamasının sonunda Bahçeli, temsilde adaletin güçlendirilmesi ve veto imtiyazının kaldırılması ya da sınırlandırılması çağrısında bulunarak, MHP’nin Erdoğan tarafından dile getirilen uluslararası sistem reformu yaklaşımını desteklediğini ifade etti.

BAKMADAN GEÇME
Cumhurbaşkanı Erdoğan
GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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