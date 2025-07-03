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Survivor Almeda Baylan boşanıyor! ‘Kötü bir ayrılık’ diyerek duyurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor, Boşanma, Diskalifiye, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 yılında Survivor All Star yarışmasına katılarak adını duyuran ve şiddet nedeniyle programdan diskalifiye olan Almeda Baylan boşanıyor. Eski yarışmacı, eşi Ercan Baylan ile yollarını ayırma kararı aldıklarını “Yarın boşanma davası açılacaktır. Hiçbir kadının istemeyeceği bir son bu. Kötü bir ayrılık bence” sözleriyle sosyal medyadan duyurdu.

Survivor All Star 2025’te performansı ve yüzme başarısıyla dikkat çeken, yapım ekibine fiziksel müdahalede bulunduğu gerekçesiyle diskalifiye edilen Almeda Baylan, süreçle ilgili sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

DİSKALİFİYE EDİLMİŞTİ 

Diskalifiye sonrası hakkında çok sayıda olumsuz yapılan isim bu yorumlara karşı hukuki süreç başlattığını duyurmuştu. Baylan, “Hakkımda iftira atan herkesle yasal yollarda görüşeceğiz” diyerek sert açıklamalarda bulunmuştu. 

Survivor Almeda Baylan boşanıyor! ‘Kötü bir ayrılık’ diyerek duyurdu - 1. Resim

ESTETİKLERİYLE KONUŞULDU

Survivor sürecinde 29 kilo veren Almeda Baylan, yarışma sonrası geçirdiği burun estetiğiyle de çok konuşulmuştu. Operasyon sonrası paylaştığı kareler sosyal medyada adından söz ettirmişti. 

Survivor Almeda Baylan boşanıyor! ‘Kötü bir ayrılık’ diyerek duyurdu - 2. Resim

Survivor’dan diskalifiye edildikten sonra “Bu bir veda değil, mola” diyerek yarışmaya tekrar dönebileceğini ima eden isim son olarak boşanma haberleriyle gündeme geldi. 

Survivor Almeda Baylan boşanıyor! ‘Kötü bir ayrılık’ diyerek duyurdu - 3. Resim

“BÖYLE BİTSİN İSTEMEZDİM”

Kişisel Instagram hesabından açıklama yapan Baylan, “Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler” dedi. 

Survivor Almeda Baylan boşanıyor! ‘Kötü bir ayrılık’ diyerek duyurdu - 4. Resim

Ardından bir video çeken fenomen yarışmacı “Canlarım olayı anlattığımda hepinizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum. ‘Hadi gel boşanalım bitsin’ değildi olay. Olay tamamen büyük bir yanlıştı. Ben bunu anlattığımda siz de beni anlayacaksınız. Hiçbir kadının istemeyeceği bir son bu. Kötü bir ayrılık bence. Böyle bitsin istemezdim. Daha güzel boşanabilirdik. Şu an çok iyi değilim” ifadelerini kullandı.

Survivor Almeda Baylan boşanıyor! ‘Kötü bir ayrılık’ diyerek duyurdu - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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