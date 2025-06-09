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Survivor All Star'da final için geri sayım başladı! Survivor final bilet fiyatları ne kadar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor All Star&#039;da final için geri sayım başladı! Survivor final bilet fiyatları ne kadar?
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Survivor All Star 2025 finali için heyecan dorukta! İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek olan 3 günlük final maratonuna ilgi büyük. Final gecesini yerinde izlemek isteyenler bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte Survivor 2025 final için bilet fiyatları...

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelecek final gecesinde Survivor 2025'in şampiyonu belli olacak. İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde düzenlenecek final,  11-12-13 Haziran tarihleri arasında üç gece boyunca izleyicilerin karşısına çıkacak.

Gece için biletler şimdiden yoğun bir ilgi görmeye başladı. Survivor tutkunları finali yerinde izlemek için biletleri tükenmeden almak istiyor. Peki, Survivor final bilet fiyatları ne kadar? İşte cevabı...

Survivor All Star'da final için geri sayım başladı! Survivor final bilet fiyatları ne kadar? - 1. Resim

SURVİVOR FİNAL BİLET FİYATLARI NE KADAR? 

2025 Survivor'da son 5'e Adem, Ayşe, Volkan, Batuhan ve Sevgi kaldı. Batuhan İstanbul biletini kapan ilk yarışmacı olurken finalist adayları Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi final koltuğuna oturmak isteyen ikinci isim olmak istiyor.

Parkurda diğer yarışmacı arkadaşlarını eleyebilmek için sergilenen mücadele ve şampiyonluk için hiç bitmeyen rekabet final gecesinde zirveye ulaşacak. 

Survivor All Star'da final için geri sayım başladı! Survivor final bilet fiyatları ne kadar? - 2. Resim

Survivor Allstar-Gönüllüler yarışması finalinin biletleri online bilet satış platformları üzerinden satışa çıktı.

11 Haziran bilet fiyatı 450 TL, 12 Haziran bilet fiyatı 550 TL, 13 Haziran bilet fiyatı 650 TL'den sınırlı sayıda biletler satılmaya başlandı. 

Survivor All Star'da final için geri sayım başladı! Survivor final bilet fiyatları ne kadar? - 3. Resim

SURVİVOR 2. FİNALİST BELLİ OLDU MU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 All Star-Gönüllüler, 8 Haziran Pazar akşamı da seyirci karşısına çıktı. Ancak Survivor'da final oyunları pazar akşamı oynanmadı. Bu nedenle Survivor 2. finalist de belli olmadı.

9 Haziran 2025 Pazartesi günü yani bu akşam  Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi arasında büyük bir mücadele olacak. Parkurda en iyi performansını ortaya kıyan isim ikinci finalist olmaya hak kazanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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