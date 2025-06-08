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Survivor 2. finalist kim oldu? 7 Haziran 2025 Survivor sonuçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor 2. finalist kim oldu? 7 Haziran 2025 Survivor sonuçları
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Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de final heyecanı yaşanıyor. 7 Haziran Cumartesi akşamı Survivor sonuçları merak ediliyor. Survivor 2. finalist belli olup olmadığı araştırılıyor.

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler, büyük finale yaklaşırken izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 7 Haziran Cumartesi akşamı TV8’de yayınlanan son bölümde final oyunları yerine eğlenceli mini oyunlar oynandı. Survivor 2. finalist kim oldu merak ediliyor. 

SURVİVOR 2. FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler’de 2. finalistin kim olacağı, 7 Haziran Cumartesi akşamı izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biriydi.

ABD-Türkiye hazırlık maçı nedeniyle final oyunları oynanmadı. Bunun yerine yarışmacılar, “Bil Bakalım,” “Anlat Bakalım” ve “Çevir Bakalım” gibi eğlenceli mini oyunlar oynadı. İkinci finalistin belirlenmesi için gözler, 9 Haziran Pazartesi akşamı oynanacak final oyunlarına çevrildi.

Survivor 2. finalist kim oldu? 7 Haziran 2025 Survivor sonuçları - 1. Resim

SURVİVOR İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2025’te büyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı, 6 Haziran Cuma akşamı oynanan final oyununda belli oldu. Zorlu parkurda rakiplerini geride bırakan Batuhan Karacakaya, ilk finalist koltuğunu kapmayı başardı. Adem Kılıççı ile kıyasıya bir mücadele sergileyen Batuhan, atışlarda üstünlük sağlayarak İstanbul’daki büyük finale direkt geçiş yaptı.

SURVİVOR’DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2025’te bu haftanın elenen ismi, 5 Haziran Perşembe akşamı oynanan düello sonucunda netleşti. Meryem Kasap ve Sevgi İme arasında geçen düelloda, Meryem yarışmaya veda eden isim oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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