Survivor ne zaman bitiyor, 2025 Survivor finali ne zaman yapılacak? Survivor AllStar büyük final heyecanı için geri sayım!

Televizyon dünyasının en uzun soluklu ve en heyecan dolu yarışmalarından biri olan Survivor 2025’te artık sona gelindi. Ocak ayında Dominik’te başlayan ve izleyicilere aylar boyunca nefes kesen anlar yaşatan mücadele, büyük finalle noktalanıyor. Final tarihinin netleşmesiyle birlikte seyircilerin heyecanı katlanarak artarken, İstanbul’da düzenlenecek canlı final gecesiyle sezon veda etmeye hazırlanıyor. Survivor ne zaman bitiyor, 2025 Survivor finali ne zaman yapılacak merakla araştırılıyor.

2025 Survivor All Star büyük finaline İstanbul’un Beykoz ilçesi ev sahipliği yapacak. Survivor final organizasyonu, Boğaziçi Üniversitesi’nin Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. İlk kez burada yapılacak olan final gecesi, hem yarışmacılar hem de seyirciler için farklı bir deneyim olacak.

SURVIVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından biri Survivor 2025 uzun soluklu sezonuna son vermeye hazırlanıyor. Ocak ayında Dominik’te başlayan ve aylar boyunca süren zorlu mücadelenin artık sonuna gelindi.

Her gün artan heyecan, final haftasının başlamasıyla zirveye çıktı. Yarışmacıların hem fiziksel hem de mental olarak büyük bir sınav verdiği sezon bitişe yaklaştı.

SURVIVOR FİNAL NE ZAMAN?

Survivor All Star 2025 final tarihleri netleşti. Yarışmanın büyük finali 11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek. Üç gün sürecek olan organizasyon Türkiye televizyon tarihinde bir kez daha Survivor adını altın harflerle yazdıracak.

Final haftasının ilk günü olan 11 Haziran’da yarışmacılar son kozlarını paylaşacak. 12 Haziran’da büyük şampiyonluğa bir adım daha yaklaşılırken, 13 Haziran gecesi ise Survivor 2025’in kazananı canlı yayında ilan edilecek.

Bu sezonun en önemli yeniliklerinden biri de şampiyonun SMS oylamasıyla değil, yalnızca parkurlarda gösterdiği performansla belirlenmesi olacak. Yarışmacılar finale kalan son günlerde hem fiziksel mücadele hem de stratejik hamlelerle finale adlarını yazdırmaya çalışacak.

SURVIVOR ALL STAR GALA BİLETİ FİYATLARI

Survivor All Star 2025 finaline izleyici katılımı da olacak. Finale yerinden tanıklık etmek isteyen izleyiciler için biletler satışa sunuldu. Fiyatlar finalin yapılacağı tarihlere göre değişiklik gösteriyor.

Organizasyonun yapılacağı yer olan Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi’nde her gün için sınırlı sayıda bilet hazırlandı. Survivor severler canlı yayına katılarak bu tarihi anı yerinde yaşama fırsatına sahip olacak.

Survivor final gala bilet fiyatları:

11 Haziran Salı: 450 TL

12 Haziran Çarşamba: 550 TL

13 Haziran Perşembe: 650 TL