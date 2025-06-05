Survivor en son kim elendi 5 Haziran Perşembe? Meryem mi yoksa Sevgi mi elendi? 2025 Survivor elenen isim belli oldu!

Survivor 2025’te final heyecanı yaklaşırken elenen isim belli oldu. Her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen yarışmada 5 Haziran Perşembe akşamı oynanan eleme düellosu nefes kesti. Dört güçlü yarışmacının yer aldığı potada mücadele giderek zorlaşırken izleyicilerin merakla beklediği sonuç gecenin sonunda açıklandı. Survivor kim elendi, Meryem mi yoksa Sevgi mi elendi merak ediliyor.

SURVIVOR EN SON KİM ELENDİ 5 HAZİRAN PERŞEMBE

Survivor 2025’in final haftasına günler kala elenen son yarışmacı 5 Haziran Perşembe akşamı belli oldu. Nefes kesen düelloda dört yarışmacı eleme potasında kıyasıya bir mücadele verdi. Haftanın eleme adayları arasında yer alan Ayşe, Adem, Meryem ve Sevgi bu akşam ekrana gelen bölümde adada kalmak için ter döktü.

Final düellosunda karşı karşıya gelen iki isim ise Meryem ve Sevgi oldu. Performansın zirveye çıktığı bu karşılaşma izleyicileri ekran başına kilitledi. Büyük finalin yaklaştığı dönemde, yarışmaya veda eden isim Meryem oldu.

SURVIVOR MERYEM ELENDİ Mİ?

Eleme potasındaki yarışmacılar arasındaki mücadele oldukça sert geçti. Final hattında rakibi Sevgi karşısında parkurda geride kalan Meryem, Survivor 2025’e veda eden isim oldu.

Üç turluk düelloda 25 raunt boyunca var gücüyle savaşan Meryem, skoru 5-3 geride kapattı. Elenmesinin ardından duygusal bir konuşma yapan Meryem, “Demek ki buraya kadarmış. Mücadelem buraya kadarmış. Benden bu kadar. Bütün arkadaşlarıma final yolunda başarılar diliyorum. Adem’i İstanbul’da bekliyor olacağım.” sözleriyle veda etti.

SURVIVOR SEVGİ ELENDİ Mİ?

Survivor 2025’te bu haftaki eleme düellosunun galibi Sevgi oldu. Zorlu parkurda rakibi Meryem ile kıyasıya mücadele eden Sevgi 5-3’lük skorla adını bir sonraki tura yazdırmayı başardı. Sevgi yarışmadaki varlığını sürdürerek finale bir adım daha yaklaşmış oldu.

Performansıyla dikkat çeken Sevgi elenme potasından çıkarak yarışmaya kaldığı yerden devam etme hakkını elde etti. Kritik galibiyetle birlikte, adadaki rekabet daha da kızıştı. Sevgi Survivor 2025’in son düzlüğünde mücadelesini sürdürecek.