'Survivor'ı veda bile etmeden terk etmişti! Tutuklama kararı olan Hikmet Tuğsuz'un nereye gittiği ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği 'Survivor 20205'te büyük finale sayılı günler kala, yarışmanın iddialı isimlerinden Hikmet Tuğsuz, arkadaşlarıyla bile vedalaşmadan adayı terk etmişti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarılan Tuğsuz'un, Dominik Cumhuriyeti'nden apar topar ayrılması gündem oldu. Survivor Hikmet'in nereye gittiği belli oldu.

Survivor 2025'te mücadele eden Hikmet Tuğsuz, finale sayılı günler kala ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinin ardından adayı terk etti. Fenomen yarışmanın 2 Haziran'da ekranlara gelen bölümünde sunucu Murat Ceylan, Hikmet'in yarışmayı terk ettiğini duyurdu.

VEDALAŞMAYA BİLE GELMEDİ

Murat Ceylan, konuyla ilgili olarak, "Gördüğünüz üzere Hikmet yok. Hikmet'in ailesi bize ulaştı ve bir görüşme talep etti. Bu görüşme sonucunda özel sebeplerden dolayı Survivor'a devam edemeyecek. Vedalaşmaya gelemeyecek. Önemli bir dönemdi son dönemlerdi. Maalesef bu sebeplerden dolayı Hikmet'in bu isteğini kabul ettik, kabul etmek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI VAR

İddianame hazırlanma sürecindeyken Dominik Cumhuriyeti'ne yarışmaya giden Hikmet Tuğsuz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 10 Şubat'ta tutuklama kararı çıkarılmıştı.

"AYAĞIMIN TOZUYLA LONDRA'YA GELDİM"

Survivor Hikmet'in, Dominik Cumhuriyeti'nden ayrıldıktan sonra İngiltere'nin başkenti Londra'ya gittiği ortaya çıktı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Tuğsuz, "Evet arkadaşlar yarışmadan sonra ayağımın tozuyla Londra'ya değerli kardeşim 'Koca Hüseyin'in yanına geldim. 5 aydır üzerimden çıkartmamış olduğum, benim için çok kıymetli formayı Hüseyin'e hediye ediyorum" dedi.

45 MİLYON TL DOLANDIRICILIK VE SİLAHLA YARALAMA

Hikmet Tuğsuz'un, Nisan 2024'te Antalya'da internet üzerinden villasını satmak isteyen Julia Ç.'nin 45 milyon TL'lik villasının noterden satış vekaletnamesi alınarak dolandırılması olayına karıştığı ortaya çıkmıştı. 7,5 yıl hapis cezası istenen Tuğsuz'un, 20 Temmuz 2023'te ise Bayram D.yi sopayla dövdüğü, hakkında "silahla kasten yaralama" suçundan iddianame hazırlandığı belirtilmişti.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞTE TUTUKLANACAK

Survivor Hikmet'in, 12 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası suçundan denetimli serbestlik sürecindeyken karıştığı 2 farklı suç nedeniyle hakkında iddianame düzenlendiği için tutuklanacağı öğrenilmişti. Tuğsuz, Dominik Cumhuriyeti dönüşünde Türkiye'ye giriş yaptığı an tutuklanıp, cezaevine gönderilecek.