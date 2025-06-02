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Çocuklar Duymasın ve Survivor'un yıldızı evlendi! 2 ismin yokluğu dikkat çekti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çocuklar Duymasın ve Survivor&#039;un yıldızı evlendi! 2 ismin yokluğu dikkat çekti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çocuklar Duymasın ve Survivor'un yıldız isimlerinden Furkan Kızılay, dün akşam dünyaevine girdi. Düğüne birçok ünlü isim katılırken, 2 ismin yokluğu ise dikkat çekti.

Efsanevi dizilerden Çocuklar Duymasın'ın "Havuç"u olarak tanınan oyuncu ve şarkıcı Furkan Kızılay, dün akşam görkemli bir düğünle Tutku Yılmaz ile evlendi.

Çocuklar Duymasın ve Survivor'un yıldızı evlendi! 2 ismin yokluğu dikkat çekti - 1. Resim

ÜNLÜLER GEÇİDİ...

Törende çiftin aile bireyleri ve yakın dostları yer aldı. Survivor programının da ünlü simalarından biri olan Kızılay'ı ünlü dostları da yalnız bırakmadı. Survivor Sahra, Begüm, Sema ve Damla gibi program yıldızı düğüne katıldı.

Çocuklar Duymasın ve Survivor'un yıldızı evlendi! 2 ismin yokluğu dikkat çekti - 2. Resim

KARADAĞLI VE ALTUĞ DÜĞÜNE KATILMADI

Öte yandan düğünde Çocuklar Duymasın dizisinde Kızılay'ın anne ve babasını oynayan Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un olmaması dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medya kullanıcıları iki ismin de düğünde olmamasını tuhaf karşıladıklarını belirtti.

Çocuklar Duymasın ve Survivor'un yıldızı evlendi! 2 ismin yokluğu dikkat çekti - 3. Resim

34 yaşında Furkan Kızılay sevgilisine Fransa'nın başkenti Paris'te evlenme teklifi etmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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