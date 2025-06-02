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Oktay Kaynarca'nın soruyu bilemeyen yarışmacıya tepkisi olay oldu: Al eve götür jokerleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Kim Milyoner Olmak İster" programında "Kümes hayvanlarının neyinden yararlanılmaz?" sorusuna yanlış cevap veren yarışması, Oktay Kaynarca'nın diline düştü. Kaynarca'nın "Al bu jokerleri eve götür" çıkışı gülüşmelere neden oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında dün akşam ilginç bir diyalog yaşandı.

Oktay Kaynarca'nın soruyu bilemeyen yarışmacıya tepkisi olay oldu: Al eve götür jokerleri... - 1. Resim

Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?" sorusunu yöneltti. Şıklarda ise "Tüyünden, etinden, yumurtasından ve sütünden" seçenekleri yer aldı.

Oktay Kaynarca'nın soruyu bilemeyen yarışmacıya tepkisi olay oldu: Al eve götür jokerleri... - 2. Resim

Bir süre düşünen yarışmacı, joker hakları olmasına rağmen "B şıkkı tüyünden son kararım" dedi. Doğru cevap ise C şıkkı "Sütünden" seçeneği çıktı.

Oktay Kaynarca'nın soruyu bilemeyen yarışmacıya tepkisi olay oldu: Al eve götür jokerleri... - 3. Resim

Tepkisini gizlemeyen Kaynarca, yarışmacıya dönerek "Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın. Ayaklarına sağlık..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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