Oktay Kaynarca'nın soruyu bilemeyen yarışmacıya tepkisi olay oldu: Al eve götür jokerleri...

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Haziran 2025 09:07 - Güncelleme: 2 Haziran 2025 09:24 - Güncelleme:

"Kim Milyoner Olmak İster" programında "Kümes hayvanlarının neyinden yararlanılmaz?" sorusuna yanlış cevap veren yarışması, Oktay Kaynarca'nın diline düştü. Kaynarca'nın "Al bu jokerleri eve götür" çıkışı gülüşmelere neden oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında dün akşam ilginç bir diyalog yaşandı. İlgili Haber Gaziantep'te iki araç çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü! 5 ölü, 2 yaralı var Programın sunucusu Oktay Kaynarca, yarışmacıya "Kümes hayvanlarının nesinden yararlanılamaz?" sorusunu yöneltti. Şıklarda ise "Tüyünden, etinden, yumurtasından ve sütünden" seçenekleri yer aldı. Bir süre düşünen yarışmacı, joker hakları olmasına rağmen "B şıkkı tüyünden son kararım" dedi. Doğru cevap ise C şıkkı "Sütünden" seçeneği çıktı. Tepkisini gizlemeyen Kaynarca, yarışmacıya dönerek "Al şimdi bu jokerleri evine götür. Bari bir tanesini kullansaydın. Ayaklarına sağlık..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gözde Nur Bayar