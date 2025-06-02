Gaziantep'te iki araç çarpıştı, ortalık kan gölüne döndü! 5 ölü, 2 yaralı var

Gaziantep’te gece saatlerinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında sürücüsü öğrenilemeyen 27 AYH 25 plakalı otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde 27 AYH 25 plakalı araçta bulunan 2 kişi ile diğer araçta bulunan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLENLERDEN 2'Sİ ÇOCUK

27 BBB 183 plakalı araçta yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2 çocuk daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Toplam 5 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.