'Survivor 2025'a veda eden yarışmacı herkesi şaşırttı! Düelloda heyecan zirve yaptı

Bu sezon 'All Star' ve 'Gönüllüler' formatında düzenlenen 'Survivor'ın son bölümünde; Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz ve Sema Aydemir, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı eleme gecesinde, adaya veda eden yarışmacı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor 2025'te büyük finale sayılı günler kaldı. TV8'de ekranlara gelen fenomen yarışmanın 27 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümü, şaşırtan bir elemeye sahne oldu.

Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz ve Sema Aydemir'in potada olduğu düelloda kazananlar belli olurken, yarışmaya veda eden isim de belirlendi.

ADEM VE HİKMET, SURVİVOR'A DEVAM EDİYOR

Adem ile Aycan arasındaki ilk turun kazananı eski şampiyonlardan Adem oldu. Sema'yı yenen Hikmet de Survivor'a devam etme hakkı elde etti.

SEMA AYDEMİR ELENDİ

Sema ile Aycan, final düellosunda kozlarını paylaştı. Son sayıyı alan Aycan, kritik mücadelede galibiyete ulaşmayı başardı. İddialı yarışmacılardan Sema Aydemir ise yarışmaya veda etti.