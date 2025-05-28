Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 'Survivor 2025'a veda eden yarışmacı herkesi şaşırttı! Düelloda heyecan zirve yaptı

'Survivor 2025'a veda eden yarışmacı herkesi şaşırttı! Düelloda heyecan zirve yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&#039;Survivor 2025&#039;a veda eden yarışmacı herkesi şaşırttı! Düelloda heyecan zirve yaptı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu sezon 'All Star' ve 'Gönüllüler' formatında düzenlenen 'Survivor'ın son bölümünde; Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz ve Sema Aydemir, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı eleme gecesinde, adaya veda eden yarışmacı belli oldu.

Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu Survivor 2025'te büyük finale sayılı günler kaldı. TV8'de ekranlara gelen fenomen yarışmanın 27 Mayıs Salı akşamı yayınlanan bölümü, şaşırtan bir elemeye sahne oldu.

Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Hikmet Tuğsuz ve Sema Aydemir'in potada olduğu düelloda kazananlar belli olurken, yarışmaya veda eden isim de belirlendi.

'Survivor 2025'a veda eden yarışmacı herkesi şaşırttı! Düelloda heyecan zirve yaptı - 1. Resim

ADEM VE HİKMET, SURVİVOR'A DEVAM EDİYOR

Adem ile Aycan arasındaki ilk turun kazananı eski şampiyonlardan Adem oldu. Sema'yı yenen Hikmet de Survivor'a devam etme hakkı elde etti.

'Survivor 2025'a veda eden yarışmacı herkesi şaşırttı! Düelloda heyecan zirve yaptı - 2. Resim

SEMA AYDEMİR ELENDİ

Sema ile Aycan, final düellosunda kozlarını paylaştı. Son sayıyı alan Aycan, kritik mücadelede galibiyete ulaşmayı başardı. İddialı yarışmacılardan Sema Aydemir ise yarışmaya veda etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan "10 arkadaşımı görevlendirdim" demişti! Anayasa çalışmalarında yeni gelişme... Detaylar ortaya çıktıSosyal medyada tanıştığı kadın hayatını kararttı! Barışma teklifine kandı, canını komşuları kurtardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Çakallarla Dans 7' filminde neden rol almadı? İlker Ayrık ilk kez açıkladı - MagazinÇakallarla Dans 7'de neden yoktu? ilk kez gerçeği açıkladı'Bahar'da flaş ayrılık! Başrol oyuncusu fenomen diziye böyle veda etti - Magazin'Bahar' dizisinde flaş ayrılık! Başrol böyle veda ettiHarika Avcı'ya ne oldu? Ortaya çıkan detaylar şoke etti: Kirası dikkat çekti - MagazinHarika Avcı'ya ne oldu? Ortaya çıkan detaylar şoke etti: Kirası dikkat çektiİlhan Şeşen’in cenaze töreninde kriz! Mahsur kaldılar - MagazinCenaze töreninde kriz! Mahsur kaldılarİlhan Şeşen'e veda! Kızı Melis Şeşen gözyaşlarına hakim olamadı! "Babamda en çok saygı duyduğum şey..." - Magazinİlhan Şeşen'e veda! Kızı gözyaşlarına boğulduYeşilçam'ın ünlü oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti! - MagazinYeşilçam'ın ünlü oyuncusu hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...